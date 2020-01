Buda es del Atleti

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Si han rechazado este "proyecto" ciudades más grandes, atractivas y mejor comunicadas como Barcelona,Madrid, Málaga...la pregunta que se me viene a la mente es... ¡Qué raaaro que se vengan a CÁCERES, ciudad de interior, con gran patrimonio cristiano, sin aeropuerto, ni tren decente, ni una mísera autovía que nos enlace a la otra capital de provincia! Si lo rechazaron o incluso si ninguna ciudad se postuló candidata al proyecto, ya no en España, sino EN TODA ASIA, dónde el budismo es la religión mayoritaria, extraña pero mucho muchísimo el gran interés que tienen por Cáceres. Suena al timo de la Estampita a la octava potencia. Dedíquese Sr. Salaya a potencia NUESTRA ciudad monumental, a arraigar a los jóvenes para que se queden aquí. No a hacer inservibles censos de gente emigrada y proyectos para que vengan los monjes shaolines a Cáceres, que esos ni gastan. O acaso cree que irán a comer a restaurantes pomposos y estancias largas en hoteles... En fin...