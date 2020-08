Buda viajará de Valencia a Cáceres en un camión

Leo el artículo y me parece o un chiste, o una tomadura de pelo de alguien que está dando altavoz a unos políticos que no se dan cuenta de cuál es el drama de la ciudad. COVID, despoblación, falta de empleo, sin futuro para la ciudad... No hay problema para el tema Buda en una zona ZEPA, sin proyecto en firme ni un plan de empleo asociado y todo son pegas para proyectos con el de la baterías en la ciudad, que por cierto, no está en zona ZEPA... Por favor Señor Leizarán y Señor Salaya, no utilice dobles verdades y dobles morales