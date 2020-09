El Buda ya está en Cáceres. Lo que no volveremos a ver en Cáceres, son las cigüeñas negras, los alimoches y los buitres anidando en el Almonte. Las plantas solares de Talaván y Santiago del Campo, han acabado con su ecosistema. Ganamos en variedad religiosa, perdemos BELLEZA en nuestros ecosistemas. Las plantas solares, no son energía renovable, si las implantamos así, desplazan a este tipo de aves que sólo existen en Cáceres y pocos sitios más. Este tipo de energía, está diseñada para dar un servicio a las gentes y colocarse en el tejado de las casas. Sin embargo, no se trata de dar un servicio a las gentes, sino a los grandes lobbies energéticos y lo de que sean renovables o no, es lo de menos.