Unos buitres solidarios

Me parece genial la.idea de recoger potitos y les doy la enhorabiena por esta y otras actividades solidarias que realizan a lo largo del año. Lo que me llama poderosamente la atencion es porqué ni la Policia Local ni la Guardia Civil pone un control de alcoholemia a la salida de estas concenteaciones moteras. Estoy convencidisimo que mas de uno daria positivo.. Quizas no les interese mediaticamente dado que muchos componentes de Buitres Leonaos son miembros o lo han sido de dichos Cuerpos de Seguridad. No lo veo normal.