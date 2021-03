La burocracia mantiene en dique seco el antiguo cuartel de Margallo

Sigo con interés los artículos de la autora, pero el enfoque que se da a la noticia en este caso es como mínimo superficial y sesgado. El inmueble pertenecía a una administración pública que, tras quedar sin uso, lo puso a la venta. Hablamos por tanto de dinero público. Según explica el artículo, el plan general establece unas determinadas condiciones (cesión de espacio público y estacionamientos públicos subterráneos) que hacen que el precio final de venta sea cercano al 10% del precio que la administración pretendía obtener. Ahora una vez en manos privadas, a su nuevo propietario no le deben cuadrar las cuentas y pretende que se cambie el plan general. Y en definitiva para hacer apartamentos turísticos donde se preveían nuevas viviendas, algunas protegidas. En resumen, como no me interesa lo que puedo hacer en mi parcela, que se cambie lo que dice el plan general. Y por el artículo parece que todo el problema sea la “burocracia” que no ha hecho ya ese cambio. Pues sinceramente, espero que no se haga. Que el comprador hubiese hecho bien sus cuentas antes de comprar. Lo que me parece una vergüenza como ciudadano y contribuyente es que, tras deshacerse la administración de ese solar a precio de saldo, ahora se pretenda cambiar la norma para que quede el beneficio en manos privadas. Por el artículo, supongo que el cambio sería renunciar a la obligación de ceder suelo público y la obligación de hacer aparcamientos (en una ubicación pegada al casco histórico), es decir, más renuncia de lo público. Si había que hacer algún cambio, el momento de hacerlo era cuando era aún suelo público. Ahora el propietario que apechugue.