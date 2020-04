Un cacereño, detenido por sexta vez consecutiva por burlar el estado de alarma

La policía local no para de poner multas a quienes se saltan el estado de alarma. Ayer fueron 10, a cuatro de los infractores se les detuvo por estar en la calle si causa justificada y a los otros seis por circular sin motivo recogido en el decreto del gobierno o porque trasladaban a personas y no tenían una razón convincente para hacerlo. Ocurre que uno de ellos era reincidente, pero otro multireincidente: nada menos que detenido seis veces consecutivas por saltarse a la torera el confinamiento. Esa denuncia ya va por la vía penal porque al vecino se le acusa de un delito de alternación del orden público.

La gente no escarmienta y no se da cuenta de que la vigilancia policial no baja la guardia para preservar el cumplimiento de la ley. Ayer mismo se dio el alto a 128 peatones y se inspeccionaron 348 vehículos, con los maleteros incluidos.

Los datos los dio a conocer esta mañana el alcalde, que no comparecía en rueda de prensa desde el pasado lunes y que lo ha hecho hoy para decir que la Brigada Extremadura XI desinfectó este jueves las Hermanitas de los Pobres, tal como publica este diario. Se les había hecho el ofrecimiento hace semanas, pero la directora lo declinó, según ha aclarado Salaya.

A preguntas de los periodistas en torno a la desescalada, el regidor dijo irá al ritmo que marquen los expertos, que no se debe presionar para unas medidas concretas que luego resulten más perjudiciales, aunque volvió a dejar claro lo que ya manifestó hace unos días en este periódico, que si Cáceres se incorpora más tarde, tendrá que recibir más ayudas: "Esa va a ser la exigencia y la voz de este ayuntamiento"