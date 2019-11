El Cacereño se queda un año más sin la subvención del ayuntamiento

Al Cacereño le han metido un gol, pero no en el campo, sino en el bolsillo. Se ha quedado sin la subvención del ayuntamiento. No es nuevo, ya pasó hace un año, pero con la diferencia de que la aportación de 2018 aún la puede percibir porque es nominativa, pero la de este año ya la ha perdido porque el reparto se hace en concurrencia competitiva.

Como mucho iba a percibir este año una cantidad similar a la asignada el pasado ejercicio. Es decir, 35.000 euros. No es mucho, pero descuadrará las cuentas del equipo. Desde el club no se detalló ayer el presupuesto para esta temporada. Precisamente una de las razones por las que queda fuera del reparto de las ayudas es que no ha entregado al ayuntamiento el presupuesto de gastos e ingresos correspondiente a la temporada 18/19.

La otra razón enlaza con el motivo por el que no se percibió la ayuda de hace un año. Esa segunda causa, según el ayuntamiento, es que no ha entregado «la declaración jurada de no estar incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben tener la condición de beneficiario» en la ley general de subvenciones. En la ley aparecen, solo en el punto dos del artículo, hasta ocho circunstancias. El ayuntamiento no concretó ayer más y remitió al club, que aseguró que dará una explicación la próxima semana.

Entre esas circunstancias que aparecen en la ley están no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento. Hace un año la razón fue un informe de la tesorería del ayuntamiento que advertía de que hay embargos contra esta entidad deportiva desde septiembre del año 2017, según informó este diario.

Desde el club sí se especificó ayer que a la entidad no se le olvidó aportar la documentación requerida por el ayuntamiento y que en cuanto se cuente con ella se entregará, con ello al menos sí se podría recuperar la subvención del pasado año. La de este ejercicio ya se da por perdida.

El expediente del Cacereño no se llegó a valorar por parte de la comisión encargada del reparto de la subvención municipal porque el club no había aportado toda la documentación requerida.

Sí se valoraron los ocho expedientes restantes. Uno de ellos, el del club 8 Ruedas, se desestimó por no cumplir con todos los requisitos de la convocatoria. La distribución de la aportación municipal es la siguiente: Club Cáceres Ciudad de Baloncesto (100.000 euros), Al-Qázeres de Baloncesto (90.000 euros), Club de Fútbol Femenino Cáceres (20.000 euros), Asociación Deportiva Cáceres Voleibol (35.000 euros), Club Deportivo Diocesano (35.000 euros), Car-Cáceres (30.000 euros) y la Asociación Deportiva Universidad de Extremadura de Fútbol Sala (10.000 euros).