«Cacereños, no dejéis caer a Buda»

Sr. Salaya no haga caer a Cáceres. Dice la noticia: "...comedor y tienda de artesanía, librería y biblioteca, sala de yoga, punto de información e instalaciones propias representativas de distintos países asiáticos a modo de pequeñas embajadas". "Jo que güai cacereños y cacereñas, cuánta modernidad, cuánto futuro por delante nos espera". QUÉ PENA, PENITA, PENA. Todo para que se beneficien ellos, porque todo quedaría para ellos porque las personas que vinieran al centro lo tienen todo dentro ¿qué beneficio tendría la ciudad y sus ciudadanos?. "Instalaciones propias representando a países asiáticos a modo de pequeñas embajadas". Por favor, seamos sensatos y pensemos. Centro budista NO, NO, NO.... por favor no hundamos más nuestra queridísima ciudad.