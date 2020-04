Cáceres aborda un plan de activación sin que aún haya consenso entre los partidos

Los grupos políticos y concejales no adscritos de Cáceres volvieron a abordar ayer la necesidad de preparar un plan de medidas de activación económica y social. Se tendrá que ir concretando. Pero ya están sobre la mesa algunas propuestas. Ayer PP y Cs incidieron como una de sus ideas bases en eximir del pago de determinados tributos. Esta opción no está en el informe que el gobierno local facilitó a los grupos políticos municipales, al menos no con un carácter general, solo puntual, como el caso de la tasa de terrazas o de la venta ambulante para el periodo en el que no se ha ejercido la actividad.

Entre las medidas tributarias que se plantean en este documento sí aparece la ampliación de los plazos de pago de impuestos y facilitar su abono con su fraccionamiento sin coste, además se avanza que está en estudio ampliar el plazo de la tasa de basura y agua que se saca al cobro en mayo.

En lo que más ha insistido en los últimos días el alcalde, Luis Salaya, en sus intervenciones es en cómo dotar de financiación a un plan de ayudas sociales y de reactivación económica. Una vía es el superávit del ejercicio de 2019, se podría contar con 1,2 millones para gasto social. Y la otra la dijo el martes cuando habló de «sacrificar una parte importante de las inversiones» de 2020, esto permitiría contar con unos 3 millones de recursos propios y de fondos obtenidos de la venta de suelo para incentivar a los sectores que saldrán más tocados de esta crisis. El importe de las partidas de inversiones es mayor, de 5 millones, pero los 2 millones restantes son finalistas.

En la reunión de la comisión de Acción Comunitaria celebrada ayer por videoconferencia quedó claro «la necesidad de poner en marcha un plan de actuación social y económica», resumió el edil no adscrito Francisco Alcántara. El instrumento que tiene el ayuntamiento es su presupuesto y su superávit, ambos limitados. «Estamos por la labor de modificar todo lo que haya que modificar» de las cuentas locales de este año, aseguró ayer Teófilo Amores, edil no adscrito de la corporación.

En ese plan del día después que quiere aprobar el gobierno socialista se quieren «articular incentivos para la salida de la crisis, tanto sociales como empresariales y turísticos», según afirmó el alcalde, Luis Salaya, en la nota de prensa que sobre el contenido de la comisión difundió ayer el gobierno. Salaya se ofreció a recoger todas las iniciativas de la oposición y a empezar a trabajar en ellas en una próxima comisión de Economía, órgano más adecuado para concretar las modificaciones del presupuesto, aunque las mismas pueden aprobarse directamente por la alcaldía.

Aún no hay una concreción de las medidas que conformarán el plan, pero desde el gobierno se habla más de incentivos que de exonerar o eliminar tributos. Salaya ya lo dijo la semana pasada cuando aludió a que en esto último están condicionados por la legislación de Hacienda Locales. El resto de grupos y ediles apoyan esa política de incentivos, pero PP y Cs van más allá en materia tributaria.

El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, confirmó ayer algunas de las propuestas que avanzarán para dar contenido a ese plan. Son cuatro: eximir del pago de la tasa de cementerio, que se pueda dar de alta y baja el agua sin coste en locales comerciales y profesionales, ampliar la partida destinada a pymes para subvencionar el importe de las cotizaciones y que las subvenciones sean nominativas. Estas medidas se suman a otras ya anunciadas por los populares.

Desde Ciudadanos y su portavoz, Raquel Preciados, se volvió a poner ayer sobre la mesa las doce acciones que registraron el pasado día 30. En la primera y la segunda se insiste en la exoneración del pago de impuestos y tasas durante todo el periodo de estado de alarma y en establecer una moratoria de seis a doce meses una vez finalizado el mismo para pymes, autónomos y sociedades, en particular de hostelería, comercio y turismo. En otra de las propuestas se aboga por la modificación de los presupuestos para cambiar partidas que permitan impulsar la economía. En esta última habrá unanimidad. En las dos primeras no tanto, el gobierno ya ha avanzado que habría dificultades legislativas.

DONAR SUBVENCIÓN POLÍTICA / La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, planteó ayer también la creación de un fondo de contingencia con aportaciones de donaciones de entidades y particulares y propuso que al mismo fuesen a parar las subvenciones que reciben los grupos políticos municipales.

Hubo ayer también diferencia entre PP y Cs y el gobierno a cuenta de la información que se está dando sobre los contagiados Y fallecidos en la ciudad por coronavirus y la situación en la que se encuentran las residencias de mayores. Desde PP y Cs se reprochó al gobierno socialista de no ser lo suficientemente transparente. Salaya siempre ha derivado a la Consejería de Sanidad para esta información