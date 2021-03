Cáceres abrirá el primer centro municipal LGBTI de la región

Lo que sigo sin entender es cómo se sabe si a una persona la agreden por pertenecer a ese colectivo o, simplemente, es por cuestión estadística. Es decir, se agrede a x personas al año y un porcentaje y corresponde a ese colectivo. De la misma manera que el rechazo a contratar a alguien se puede deber a sus actitudes y aptitudes eso le puede tocar no ser seleccionado a un hetero, bi, no binario, etc. Lo que ocurre es que si a un hetero no se le selecciona para un puesto de trabajo no alega a su sexualidad para denunciar heterofobia. Es el mundo que nos ha tocado vivir y, por desgracia, las nuevas generaciones se ven inundadas por este tipo de noticias sectarias que hacen que se creen una idea irreal de la sociedad. Hemos pasado de pedir igualdad a pedir privilegios. Ni más ni menos. Señores y señoras, la condición sexual es solo eso, una condición sexual.