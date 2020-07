Cáceres presenta una alternativa a Portaje mientras sufre el problema más grave de agua desde hace 20 años

El Ayuntamiento de Cáceres da por aparcado el trasvase de Portaje y lo hace de manera definitiva. Lo acaba de anunciar el alcalde, Luis Salaya, que ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha incoado el expediente para la redacción de un nuevo proyecto, aunque no hay fecha para el inicio de esta actuación. La idea es la bajada de la cota entrando seis kilómetros abajo en el embalse de Alcántara utilizando 20 kilómetros de canalización ya realizados de la obra de Portaje. "La intencion es conectar esta nueva obra con el Guadiloba y con la Estación de Tratamiento de Agua Potable", ha dicho el regidor. Salaya ha comentado que es una "solución realista para el abastecimiento a corto plazo "que nos permite bajar la cota a 180"; en la actualidad se encuentra a 194.

El alcalde ha admitido que la ciudad está en una situación difícil "que no se conocía desde hace más de 20 años". Si entonces la capacidad era de 20 hectómetros cúbicos, ahora estamos en 6,29, un 30,7% del total.

La escasez de agua también la ha puesto de manifiesto José Luis Castaño, director gerente de Canal de Isabel II, que junto a Salaya y al concejal Andrés Licerán han presentado una campaña para el ahorro de consumo. Castaño ha dicho que la cota del Guadiloba está al 30%, que el año pasado por estas fechas estaba al 42% y que desde 1996 no había registrado una bajada tan alta.

Es cierto que ha llovido en abril, con precipitaciones de 120 litros por metro cuadrado que han mostrado una surtida cuenca en el Tajo, pero esas lluvias no han llenado el Guadiloba. Y no lo han hecho porque "ha llovido de forma poco apropiada. Caía agua durante dos o tres días, luego paraba. Las lluvias llegaban de manera discontinua, saturaban el terreno, luego lo secaban y no generaban correntías", ha explicado Castaño. "Vivimos de las rentas