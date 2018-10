El Cáceres Blues en Santa María Llega al Ateneo Estela de María En Mastropiero la noche es música

Ideal para las noches cacereñas sigue siendo Mastropiero (¡qué hariamos sin él los cacereños!). No se pierdan la actuación de Palomo Dj (music for the senses) a partir de las cinco de la tarde (eso para ir abriendo boca) y de RMD Dj (reggae, dancehall, R&B, Dembow) desde las once de la noche. También pueden probar sus propuestas gastronómicas y sus combinados. ¡A disfrutar!

Estará acompañada al piano por Pedro Calero. Juntos desgranarán temas de su nuevo disco ‘Vestida de abril’. Será en el Palacio de Camarena, sede del Ateneo (calle General Ezponda). El concierto de Estela de María es a las 21.30 horas. La venta anticipada cuesta 10 euros, y en taquilla, 15. Se trata del comienzo de la gira nacional que prepara para ella la compañía Adiráticorecords.

El Cáceres Blues Festival llega de nuevo con una programación internacional de calidad que no nos deja indiferentes gracias a la Asociación Amigos del Blues. Hoy, a las 17.30, Big Yuyu en El corral de las cigüeñas, y a partir de las 19.30 Barra&Blues, Ben Poole, Ian Siegal, Ina Forsman&Travelling Brothers y The Moonstones&The Moonstones y Julián Maeso en Santa María.