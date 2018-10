Cáceres, capital del blues

Cáceres ya suena a blues. Después de un fin de semana de jazz en San Jorge, la capital cacereña acoge una de sus citas más célebres con la música. Desde hoy y hasta este domingo, los Amigos del Blues programan una decena de conciertos en dos espacios, Santa María y El Corral de las Cigüeñas. Watermelon Slim abre esta noche (20.30 horas) una edición que contará con ‘históricos’ del género como la voz de Trudy Lynn, la diva del soul blues y heredera de Etta James. que visitará Cáceres a sus 74 años.

Como cada año, los conciertos serán gratuitos. Little Mike y The Tornadoes ya sirvió de aperitivo el 28 de septiembre en El Corral para una edición «especial» en la que los Amigos del Blues celebran el décimo aniversario de su fundación este año. Por su parte, Slim Watermelon, que actuará en directo hoy, fue conocido por su disco protesta en 1973. La organización destaca que acumula 17 nominaciones a los Blues Music Award en cuatro años y que «es el único artista de blues en la historia con doce en dos años consecutivos». «Sólo BB King, Buddy Guy y Robert Cray han logrado seis en un año», concluye.

En cuanto a los horarios, mañana los conciertos arrancarán en Santa María con Trudy Lynn (20.30 horas), Carlos Johnson (22.20) y Predicador Ramírez y los herejes del blues (00.15). El sábado comenzarán unas horas antes y el Corral acogerá el directo Big Yuyu (17.30 horas). A las 20.30 horas se subirá a las tablas Ben Poole, a continuación harán lo propio Ian Siegal, Ina Forsman & the travelling brothers (22.20) y cerrará el escenario a la 00.15 horas Q and the moonstones y Julián Maeso. La fiesta del blues concluirá el domingo a las 12.30 horas con una jam session dirigida por Guitar not so slim.