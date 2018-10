Cáceres cede el paso a las bicis

Casi seis de cada diez cacereños (56%) se mueven en coche para acudir a sus ocupaciones. Algo más de tres lo hacen a pie (34%). Solo uno (9,6%) coge el transporte público. La bici apenas tiene una presencia testimonial del 0,1%. Conclusión: Cáceres tiene un futuro «no sostenible», con 89.588 desplazamientos de vehículos al día y un impacto de 10.360 toneladas de CO2 al año. Lo dice el Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), que pretende hacer de Cáceres una ciudad con un horizonte saludable. Ahora no lo tiene. Su objetivo es reducir el uso del coche al 50% en el año 2024, y elevar la bici al 1% (también impulsar el bus y los trayectos a pie).

El ayuntamiento, siguiendo las directrices generales del PIMUS, acaba de dar el paso más decisivo en la historia de la ciudad para fomentar las dos ruedas. Hace menos de una semana sacó a licitación el proyecto de Ampliación de la Red Urbana de Carriles Bici en Cáceres, que pretende crear una red que conecte el centro con el resto de la ciudad. Puesto que el espacio no sobra en el corazón de la capital cacereña por su orografía, en realidad la principal medida será el uso compartido de la calzada por coches y bicis en 33 calles, todas limitadas a 30 km/h. También habrá un carril reservado en Cánovas, otro segregado en Vadillo, cuatro más en distintas rotondas, nuevos semáforos específicos para bicicletas, zonas adelantabicis y estacionamientos aparcabicis (los principales cambios aparecen detallados en la información anexa).

Con un presupuesto base de licitación de 118.388 euros (el plan no exige grandes obras, sí nuevas señalizaciones), las empresas interesadas en acometer el proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de octubre. Toda la información se encuentra disponible en el perfil del contratante de la página web del ayuntamiento.

¿Pero cómo ven los ciclistas y conductores estas medidas que realmente supondrán un gran cambio en la forma de circular por Cáceres? Por ejemplo, los vehículos tendrán que compartir pendientes como Reyes Huertas con los ciclistas y adaptarse a su velocidad, o abstenerse de usar el carril derecho en avenida de España. Pero los ciclistas también deberán respetar todas y cada una de las normas de tráfico al integrase como un vehículo más en el centro y en algunas arterias importantes.

Empecemos por el sector de la bicicleta, que ya es legión. Cáceres tiene centenares de aficionados de modo que sigue la tendencia de España, país que ha liderado en los últimos años el incremento del uso de la bici a nivel mundial (8%). Es cierto que en esta ciudad se queda para hacer rutas por caminos y carreteras, pero todavía se ven pocas personas que utilicen la bici a diario para acudir al trabajo o a la universidad. Las fuertes pendientes ya no son excusa por la llegada de nuevos dispositivos eléctricos. La falta de carriles sí lo era, pero con este proyecto dejará de serlo. Aun así, los que saben de dos ruedas exponen sus reticencias.

OJO AL RIESGO / José Pedro Vecino es el titular de la tienda Bicicletas Cáceres, una atalaya desde la que se puede analizar el sector ciclista local. Recuerda que se trata de una ciudad pequeña, con un centro de reducidas dimensiones donde las vías tienen un tráfico intenso. Por ello no ve clara la convivencia entre coches y bicis en más de una treintena de calles. «Compartir la calzada con los vehículos será arriesgado», afirma. «No hay coche que vaya a 30 km/h de forma continua, la mayoría circulan a 50 km/h y se pueden llevar por delante una bicicleta. Irán detrás de los ciclistas hasta que vean la oportunidad de adelantarles rápido, con lo que me temo que se crearán situaciones complicadas», explica. Dentro de unos años se habrá llegado «lógicamente» a esa concienciación, «pero en principio me causa dudas, me preocupan las consecuencias en los ciclistas», afirma José Pedro Vecino, que tampoco es partidario de la señalización de las rotondas para ciclistas tal y como se está realizando en Cáceres. «Sería más conveniente crear carriles bici en todas las calles aunque su anchura fuese más limitada», indica. Porque lo cierto es que «continúa el boom de la bicicleta, con mucha afición en Cáceres, y los ciudadanos van aumentando poco a poco el uso de la bici para la vida diaria».

CONCIENCIACIÓN NECESARIA / David Martín es otra voz autorizada en el ciclismo. Preside la Escuela Cáceres Bike, en la que 70 alumnos de entre 6 y 18 años adquieren la destreza y las técnicas necesarias para disfrutar de la bicicleta o, en su caso, pasar al mundo de la competición. Aquí se forman los ciclistas del futuro que irán tomando el centro de Cáceres, «por eso, todo proyecto que impulse el uso de vehículos ecológicos está muy bien, es beneficioso y positivo para la salud de los ciudadanos», subraya.

Ahora bien, «estos cambios llevarán su tiempo tanto a los ciclistas como a los conductores, puesto que es una ciudad poco dada a la bicicleta, con calles estrechas y congestionadas de tráfico», detalla. «El primer cinturón también está formado por barrios antiguos de calles estrechas, y en la periferia sí existen algunos carriles pero con poco uso». Por todo ello, David Martín considera que hubiera sido más conveniente la creación de carriles independientes para los ciclistas, «pero si no existe espacio, y en todo caso, el proyecto debe de ir acompañado de una campaña de información y concienciación para evitar situaciones de riesgo, muchas veces por desconocimiento del propio código de circulación, como ocurre en las carreteras».

El presidente de Cáceres Bike recuerda que los conductores no se reciclan y olvidan muchas normas, como la distancia mínima que hay que dejar con un ciclista, «pero las normas son básicas para que todos podamos compartir la calzada», matiza, insistiendo en la necesidad de una campaña previa. Lo que no comparte de ningún modo es el diseño de las rotondas, que entiende «peligrosas», ya que los ciclistas tienen el uso exclusivo del carril exterior pero deben ceder el paso a los vehículos en cada intersección. «Esto genera incertidumbre tanto en los conductores como en los ciclistas, que realmente no usan las que ya están señalizadas por miedo».

rECELO EN las AUTOESCUELAS / Francisco García, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, también opina que conductores y ciclistas no están aún concienciados para utilizar la calzada al mismo tiempo. «Compartir el mismo carril puede traer algunos problemas, pero por ambas partes. Muchos conductores creen que las bicicletas estorban porque no están acostumbrados a circular con ellas. Asimismo, los ciclistas cometen infracciones con frecuencia (circulan por dirección prohibida, no se bajan en los pasos de peatones...) y están más desprotegidos», argumenta Francisco García.

Hay otros problemas añadidos, «como las pendientes de Cáceres, que pueden hacer que los ciclistas se muevan de izquierda a derecha poniéndose en riesgo en las calles estrechas», explica. El presidente de las autoescuelas también reconoce que los coches no están acostumbrados a ir a 30 km/h. «Todavía no hay colaboración entre coches y bicicletas, será necesaria una campaña seria y fuerte de concienciación para que el nuevo plan se aplique con seguridad, que incluya los derechos y las obligaciones de todos», sostiene. Porque Francisco recuerda que la bici también tiene sus propias normas, que habrá que aplicar al circular en casco urbano, por ejemplo avisar correctamente de sus giros, llevar iluminación adecuada y usar el casco cuando las normas lo requieren.

LOS TAXIS, OPTIMISTAS / Por su parte, el presidente de los taxistas cacereños, Vicente Mendoza, es el que tiene una visión más optimista del proyecto, que se aplicará en cuestión de pocos meses. «Me parece estupenda cualquier iniciativa para compartir la calzada, la veo viable, positiva para todo el mundo. De hecho, el sitio natural por el que deben circular las bicis es la calzada, y no las aceras, donde pueden poner en peligro a los peatones», subraya.

El responsable de Radio Taxi, única asociación que engloba a todo el sector cacereño, opina que los conductores podrán adaptarse y concienciarse para circular a 30 km/h. «Ya sé que las bicicletas van más lentas, que pueden incomodar a los conductores que siempre vamos más rápido, pero es educación vial y tenemos que compartir y convivir aplicando las normas». Mendoza entiende que este proyecto «permitirá regular la circulación de todos los vehículos, y por tanto que las bicicletas, aunque de momento haya pocas, también tengan su sitio».