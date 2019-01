Cáceres: come, reza, ama desata la polémica. «No es rancio», dice Nevado

Desde que el alcalde José María Saponi se presentara a las municipales con el lema ‘De Cáceres de toda la vida’, no había vuelto un eslogan a generar tanta polémica. Y ha sido de la mano del ya conocido ‘Come, reza, ama’, con el que la ciudad se presentará este jueves a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Un eslogan es una frase breve que trata de transmitir la idea principal de una marca, aquello que la diferencia de forma llamativa, pegadiza e impactante. Recordarán ‘El frotar se va a acabar’, ‘Busque, compare, y si encuentra algo mejor ¡cómprelo!’, ‘La chispa de la vida’, ‘Just do it’, ‘Vuelve a casa por Navidad’, ‘El algodón no engaña’… Ahora es el turno de ‘Come, reza, ama’, que en realidad no es más que la copia del título del libro ‘Comer, rezar, amar’, que Elizabeth Gilbert’ publicó en 2009 y de la película que un año después la inspiró.

La protagonista, Elizabeth, de treinta y tantos años, deja atrás un matrimonio, un divorcio desgarrador y un desastroso romance posterior. Necesita alejarse, marcharse de Nueva York. Así llega a Roma, donde descubre los placeres de la ciudad, se queda fascinada con los sorprendentes ojos de su nuevo ligue Giovanni, diez años menor que ella, y con el poder curativo de la pizza. Después de Italia, prosigue el camino ya emprendido por otros países, hasta que da la vuelta al mundo y en paz consigo misma, tras su experiencia en la India, regresa a Nueva York. El libro dio como resultado en 2010 la película ‘Come, reza, ama’, dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem.

Las redes sociales han empezado a ser un hervidero por aquello de mezclar el rezar con el amar y el comer. También los políticos han opinado. Para Luis Salaya, del PSOE, este eslogan «entra en los prejuicios de una ciudad interior. Hay mucho cachondeo y estoy intentado no pisar el charco», aseguró Salaya, quien aseveró «que hay mucha gente molesta porque Cáceres no se puede resumir en eso y tiene mucha más oferta. Esta hubiera sido una buena oportunidad para vender una ciudad abierta y moderna».

MALTRAVIESO / Para la líder de Podemos, Consuelo López, «es un eslogan rancio. No sé si promocionar la ciudad desde el punto de vista religioso, de la patrona, interesa a la gente de fuera. No digo que esté en contra de las tradiciones, digo que Cáceres tiene otras cosas que sí pueden interesar más al turista, como la cueva de Maltravieso. Cáceres debe avanzar en otro sentido».

También habló Antonio Ibarra, edil de Ciudadanos, para quien «el eslogan es lo de menos porque la oferta de Fitur debería ser más contundente y representar al sector turístico y empresarial de la ciudad. No vale con hacerse una foto, poner un mostrador y dar dos ponencias en Madrid. A Fitur hay que llevar al sector turístico, a los guías, a los empresarios, hosteleros, asociaciones culturales para poner a Cáceres en un nivel realmente internacional». Ibarra añadió: «Es un poco fácil copiar el título de un libro. Me parece que el eslogan dice bastante poco, no es la imagen que se lleva el turista cuando visita Cáceres. Criticar el eslogan es facilón porque te lo ponen a huevo. Habrá sectores religiosos o no que estén o no de acuerdo, pero insisto en que lo importante no es el eslogan, sino que la administración realice acciones, eslóganes reales que sirvan de catalizadores de toda la oferta».

«¿Rancio? Ay mi pobre Pepe Regidor», contestó la alcaldesa, Elena Nevado, refiriéndose al autor del eslogan. La regidora aclaró que el lema exacto es «Cáceres, vida interior, come, reza ama», y que esa es la verdadera esencia de la campaña, la vida interior, «porque el turismo de interior -dijo- es el que llevamos por el mundo para vender Cáceres y es una de las ciudades que más crece en rentabilidad de sus hoteles, según Exceltur».

La mandataria justificó, por este orden, los tres reclamos del eslogan. El primero, ‘come’: «Hemos sido capital gastronómica y es un guiño a la hostelería. El segundo, ‘reza’: «La Semana Santa de Cáceres es de Interés Turístico Internacional y es la fiesta que mayor número de turistas atrae. El Novenario de la Virgen de la Montaña ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, más cacereño no cabe». Y añadió: «Turistas asiáticos se sienten atraídos por la cultura y el patrimonio y dentro de eso están nuestros santos y Vírgenes y se quedan con la boca abierta. El tercero, ‘ama’: «¿Cómo no vas a amar a un ‘peazo’ de ciudad como la nuestra?», se preguntó la dirigente del PP. «Es un guiño al patrimonio», insistió.

A juicio de Elena Nevado este eslogan «no es rancio» porque «somos un referente a nivel nacional; como se come en Cáceres no se come en ningún sitio, es la quinta ciudad española donde mejor se come». La alcaldesa defendió ese lema y confesó que con él su equipo de gobierno «quería generar polémica. Sabíamos que nos iban a hacer la comparativa al libro, a la película. Queríamos que se hablara de esto, y lo hemos conseguido».