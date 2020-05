Cáceres concede 53 nuevas licencias de terrazas y está a la espera de otras 91

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya ha informado de que desde el pasado 14 de marzo se han concedido 53 licencias de terrazas o de renovación de las mismas y que en lo que va de año suman ya 122. Solo desde el 15 de mayo se han tramitado 20 expedientes. Además, están a la espera de concesión, 51 solicitudes presentadas en el Registro General del ayuntamiento y otras 40 que están llegando "por tierra, mar y aire", a través de correos electrónicos de funcionarios o concejales. Son 91 peticiones que aparecen en diferentes formatos, algunas con problemas de forma, pero que se están atendiendo "con eficacia y por orden de llegada", ha explicado Salaya.

El regidor ha aclarado que los hosteleros que ya tenían los permisos con anterioridad a la covid pueden instalar con normalidad sus veladores, siempre atendiendo a la reducción del 50% que marca la ley. Si no es así, se solicitan los permisos, se añaden los planos y los policías locales estudian las posibilidades de colocación. En caso de haya más instalaciones en una calle "se buscan soluciones conjuntas para vías completas, y se encuentra siempre una fórmula para que mesas y sillas se desplacen" y haya sitio para todos.

Salaya ya indicado que ya han mantenido cuatro reuniones con colectivos de representantes de hostelería, con los que están en permamente contacto. Sí ha aclarado el mandatario, que aunque se está siendo permisivo se debe cumplir la ley. En este sentido, se ha referido por ejemplo a la necesidad de cumplir las normas en materia de accesibilidad. Si eso no se garantiza, no se puede instalar la terraza. Otro caso es el de los hosteleros que non tenían la licencia renovada, con lo que pueden renovar directamente la ampliación ni colocar a su criterio la terraza, o los que la han solicitado fuera de plazo. En todos los extremos "se produce un acompañamiento" por parte de la policía para no dejar atrás a ningún empresario y que todos puedan reabrir sus negocios siempre que cumplan las condiciones reglamentarias.

Eso sí, el alcalde ha lamentado los incumplimientos que se producen, por ejemplo la ausencia de hidrogeles o virucidas, la presencia de muebles auxiliares para los cubiertos en la calle (que no pueden estar por higiene) o las terrazas que permiten que alrededor de una sola mesa se sienten más de cuatro personas. En este sentido, Salaya indica que es una ilegalidad que viene contemplada en el reglamento municipal y que la normativa nacional de la desescalada se remite también a las ordenanzas locales.

"Pedimos un esfuerzo especial a los hosteleros, por una cuestión fundamental de salud", apostilla el líder socialista, que ha destacado la puesta en marcha de medios municipales, especialmente de agentes de la policía local dedicados en exclusiva a este asunto. "Si los policías solo comprueban incumplimientos no pueden dedicarse a las tareas de tramitación de las terrazas, de manera que por el bien de todos hay que cumplir la ordenanza porque, de lo contrario, unos hosteleros perjudican a los otros".

Salaya ha remarcado que "se está pidiendo mucha menos documentación para otorgar los permisos de forma más ágil".

Por otro lado, ha informado de que la campaña de desbroce se ha iniciado con un mes de retraso y ha pedido paciencia a los vecinos. Se actúa en dos millones y medio de metros cuadrados y de ello se encargan siete empleados municipales y nueve de la concesionaria Thaler.

Además, el 26 de mayo reabre el Registro Municipal, solo se acepta una cita por asunto, y un máximo de cinco citas por persona. Para cuestiones relacionadas con los autónomos se recomienda contactar con el 927112112 y así no colapsar el resto de números y tirar de los portales virtuales. Si es necesaria la vía presencial, se debe acudir con mascarilla y guardando la distancia de seguridad.

Por otro lado, se ha acordado aprobar que el Centro de Salud de Nuevo Cáceres pase a llamarse Sebastián Traba Hernández en homenaje al médico fallecido por el coronavirus y que trabajó en esas dependencias, un gran profesional muy querido y admirado entre pacientes y compañeros (precisamente estos últimos son los que han elevado la petición al ayuntamiento, a la que hoy ha dado luz verde la junta de gobierno local).

En otro orden de cosas, el alcalde dijo que el reparto de mascarillas se ha realizado entre comercios, ciudadanos y taxistas y que ahora se envían remesas al Instituto de Asuntos Sociales para que se entreguen a los colectivos más vulnerables.

Por último ha anunciado que si Cáceres pasa a la Fase 2 el mercadillo y la venta ambulante podrían retomarse a principios junio, aunque "con muchas restricciones y cumpliendo las medidas pertinentes en cada puesto", concluyó el regidor.