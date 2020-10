Cáceres controlará los accesos para evitar la entrada de madrileños sin autorización

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Y SI LOS QUE HAN IDO Y VAN A MADRID DEL RESTO DE ESPAÑA SON LOS QUE INFECTAN A LOS MADRILEÑOS?? ESTA DICTADURA BOLIVARIANA DONDE VALE DE TODO TERMINARÁ MUY MAL. MÁS DE LA MITAD DE LOS MINISTROS SE HABÍAN IDO YA DE MINIVACACIONES Y HAN TENIDO QUE VOLVER A MADRID ¿¿Y ELLOS NO INFECTAN?? POR CIERTO AQUÍ NO ESTAMOS PARA TIRAR COHETES PUES EN ÉSTE MISMO DIARIO TODOS LOS DÍAS NO DA LA MALA NOTICIA DE LOS INFECTADOS Y FALLECIDOS. Y FERNÁNDEZ VARA Y VERGELES ¿¿DICEN ALGO, HAN VISITADOS LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS??.