Cáceres convoca con urgencia 25 plazas para la Policía Local

El Ayuntamiento de Cáceres convocará la próxima semana 25 plazas para la Policía Local, 13 por turno libre y 12 de movilidad, ya que aunque había decidido adherirse a la convocatoria única de la Junta de Extremadura, ha optado presentar una propia debido a la urgencia en cubrir las plazas vacantes que dejarán las jubilaciones y los pases a segunda actividad.

La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha dicho que "no" se puede esperar a que la Administración regional publique la convocatoria única porque se dilatarían los trámites. Otros ayuntamientos como Badajoz también han optado por sacar su propia convocatoria.

No obstante, la regidora sí ha pedido a la Junta de Extremadura que convoque un curso de formación en la Academia de Seguridad Pública para el primer semestre de este año porque "de nada sirve que los ayuntamientos convoquen las oposiciones si los agentes no pueden incorporarse a sus puestos porque no han hecho el curso".

De momento, hay convocado un curso para el segundo semestre del año pero desde el consistorio cacereño se apremia a que se organice otro antes del verano para que, una vez resueltas las oposiciones, se puedan incorporar los agentes a sus puestos cuanto antes.

Como se recordará, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Salaya, pidió ayer al equipo de Gobierno que convocara de "manera urgente" 33 plazas para garantizar la presencia policial en los barrios y en los acontecimientos públicos de las próximas fechas.

