Cáceres duplica la población extranjera en los últimos 15 años

Que este año la crisis sanitaria haya obligado a suspender la mayor parte de las actividades organizadas por el Día de la Hispanidad no significa que en la ciudad ya no haya inmigrantes. Todo lo contrario: Cáceres ha duplicado la población extranjera en los últimos 15 años y a fecha 1 de enero del 2020 la ciudad tenía 3.111 foráneos, un 15% más que el año anterior, según los datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Cáceres. No es el año que más extranjeros acoge pero sí el mayor incremento interanual desde el 2004, año en el que se comenzaron a realizar las estadísticas de población. Según el histórico, 2010, 2012 y 2013 fueron los ejercicios con mayor población extranjera, con 3.163, 3.416 y 3.286, respectivamente. A estos le sigue 2020, con 3.111 (el 46% son mujeres y el 53% hombres).

Por tercer año consecutivo Honduras se sitúa como el país de origen de la mayor parte de los foráneos que vienen a vivir a la capital cacereña. En concreto en 2020 hay 388 personas de esta nacionalidad, el 12,47% del total (un 55% más que en 2014). Seguido de Colombia, país que por primera vez se sitúa en segundo lugar con 251 personas de esta nacionalidad, el 8% del total. Colombia ha adelanta por primera vez a Marruecos (235 personas), Rumanía (234) y China (223), que históricamente eran los países de donde procedían la mayor parte de los extranjeros.

Por su parte Venezuela ha sido la comunidad que más ha crecido en el último año, duplicando su población: ha pasado de 71 personas empadronadas en 2019 a las 154 que se contabilizan a 1 de enero del 2020. En la ciudad también residen portugueses (145), brasileños (134), italianos (86), argentinos (79) y bolivianos (68)._Los hay asimismo procedentes de Reino Unido (54), EEUU (50), Cuba (48), Francia (48), El_Salvador (43), Pakistán (40), Paraguay (40), Ecuador (37), India (37), Ucrania (34). Argelia (33), República Dominicana (30) o Polonia (24).

102 NACIONALIDADES

En total en la capital cacereña conviven 102 nacionalidades distintas. Precisamente por eso y para favorecer la integración, la delegación de personas migrantes y refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres cada año, desde hace más de tres décadas, organiza una convivencia por el Día de la Hispanidad, en la que cada país expone sus trajes y gastronomía típicas. Se llevaba a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Moctezuma. Este año no ha podido ser por la crisis del coronavirus, pero en la iglesia se ha instalado un pequeño altar que muestra parte de estas tradiciones: «Este año no puede ser pero no olvidemos nuestra historia para que sigamos avanzando», dijo ayer el párroco, Tino Escribano.

El único acto que se ha llevado a cabo por la Hispanidad ha sido un encuentro multicultural celebrado el domingo en la parroquia El Buen Pastor, en Espíritu Santo. Se proyectó el documental ‘Las patronas’ de México, que cuenta la historia de las mujeres que llevan décadas proporcionando comida a los migrantes que cada día se suben al tren conocido como ‘La bestia’, con la esperanza de llegar a EEUU y labrarse un futuro, poniendo en riesgo su vida.

Con los sueños por cumplir llegan también a la capital cacereña. Deseos que la crisis sanitaria también ha truncado: «Hemos abierto todo tipo de ayudas. Si los de aquí lo pasan mal porque las ayudas no llegan, la gente sin papeles y que está en situación irregular mucho peor porque no tienen dónde dirigirse», explica el delegado de Migraciones, Ángel Martín Chapinal. La diócesis ha incrementado un 50% el número de personas a las que ayuda desde la pandemia; les proporcionan alimentos y dinero para pagar el alquiler, la luz y el agua.