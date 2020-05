Cáceres exige a las terrazas que solo admitan cuatro clientes por cada mesa

No os entiendo, por una parte maldecís a la hostelería, y ese negocio que no aporta valor añadido y luego tenéis nostalgia del Cáceres de 1980-1990 donde los bares no cerraban en toda la noche ... y bueno, a Marcelo dejádmelo en paz. Lleva una semana buscando una cazuela decente para unirse a la mani, con la bandera del pollo, y el pín de falange de España, covidiota que el pobre. Nos guste o no os guste, la hostelería es el único tirón que tiene esta Ciudad, y el que no lo quiera ver que me diga que tejido industrial tenemos aquí ...