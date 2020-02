Cáceres y los hooligans

Esta semana ha saltado una noticia que ha vuelto a herir mi sentimiento de cacereño y a aflorar mi espíritu reivindicativo. Resulta que Portugal va a construir un nuevo aeropuerto internacional. Estará en Montijo, un municipio portugués situado a 200 kilómetros de Badajoz capital, lo que lo convierte en el aeropuerto internacional más cercano por delante de los de Sevilla y Lisboa. Una nueva herramienta que beneficia a los pacenses, que demuestra los elevados índices de crecimiento del país luso y que vuelve a dejar a Cáceres en ese rinconcito abonado por las mentiras de la maldita hemeroteca.

En 2008 nos contaron que una zona de pastizales a 17 kilómetros al sur de la ciudad, entre las dehesas de Casas Altas y Caraquino y junto al río Ayuela, era la ubicación escogida para el futuro aeropuerto internacional de Extremadura, según anunció Jesús Medina, presidente de la Caja de Extremadura, entidad promotora del proyecto.

La instalación ocuparía alrededor de 1.200 hectáreas, de las que unas 300 serían propiamente para el aeropuerto y el resto para acoger las zonas de logística y ubicar las empresas de corte tecnológico que servirían de apoyo. La inversión prevista rondaba los 180 millones de euros en dos fases, de 150 millones y 30 millones, y se preveía que durante la construcción se generarían 2.500 empleos. La Caja, ahora Liberbank, anunció que el aeropuerto alcanzaría su umbral de rentabilidad en 2020, al superar el millón de pasajeros.

Sí, han leído bien, en 2020. ¿Estamos en 2020? «Sí, estamos en 2020», contesta el oráculo. Ah, el oráculo ha metido la gamba. Miro a un lado, miro al otro, y aquí sigue todo como estaba. Nos tomaron el pelo descaradamente. Cáceres iba a ser la cuna de no sé qué, qué digo la cuna, el trono, más aún, la cama nupcial de una boda de realengo. Pero nada. Poco han cambiado las cosas desde entonces, que mejor no seguir tirando de hemeroteca porque nos toparemos con un relicario indecente colmado de promesas incumplidas.

Salaya con Felipe

Hablando de todo esto de los incumplimientos y de lo que ha de ser la verdadera política hemos visto esta semana a nuestro alcalde, Luis Salaya, junto al expresidente del Gobierno Felipe González en una charla sobre rehabilitación energética de edificios. González ha sido el jefe del gobierno de España con el que más creció nuestra comunidad autónoma. Gobernó entre 1982 y 1996, seguramente el período más floreciente de Cáceres, la etapa en la que por primera vez nuestra capital se conectaba por autovía con Madrid.

Desde entonces el caminar ha sido duro y poco se habla, por no decir nada, de Cáceres en la capital del reino. Ahora son todo polémicas de twits, asistencia del presidente a los Goya y un largo blablabla que empieza a resultar cansino.

Yo solo confío en que Salaya busque en González el espejo en que mirarse. Felipe dijo: «Otro mundo es posible, pero entretanto, vamos a ir arreglando este».

Pues que Salaya piense mucho en eso. El otro día dijo el alcalde en su facebook que en esta vida había que tener tiempo para todo, también para leer. Pues hará bien en leer y releer la hemeroteca, para tomar por bandera aquello de que lo que se promete se cumple.

Salaya ha tenido una semana intensa. Dejando a un lado su pacto con Podemos, lo hemos visto acudir a la Subdelegación de Defensa junto a su responsable, Enrique Martín Bernardi. El regidor tuvo la oportunidad de conocer el trabajo, a veces desconocido, que en materia de seguridad realiza esta institución. Lo acompañó el concejal Andrés Licerán, que en la foto, la verdad, parece el de los hombres de Harrelson, la serie emitida en los 70 que narraba las aventuras, quehaceres y misiones de un grupo de policías pertenecientes al cuerpo de los SWAT (Special Weapons and Tactics: armas y tácticas especiales) en la ciudad de Los Ángeles.

Y es que Andrés Licerán ya no es Andrés Licerán, es Andrés Harrelson. Ha perdido en este tiempo la sonrisa con la que desde la oposición soñaba con cambiar Cáceres. No digo yo que no tenga la misma ilusión, pero ese papel de hombre duro del gobierno, de poli malo, le ha quitado el encanto del pasado. Ocurre, no solo en la política, en todas las profesiones públicas, que corremos el peligro de olvidar la perspectiva o de dejar en el camino parte de lo que fuimos. No hay que tener miedo porque siempre podemos volver a recuperar esa zona de nuestra alma aparcada en el cajón. Y, sinceramente, lo de Licerán llamando «hoolligan» al PP que preside Rafa Mateos, (por cierto, uno de los concejales de mayor altura de esta ciudad) ha sido una barrabasada totalmente fuera de lugar, desproporcionada y de mal gusto. Sobra.

Afortunadamente no le sucede lo mismo a Salaya. La alcaldía lo ha dulcificado. Y ese es el camino: escuchar a tu corazón. Con esa premisa, nunca fallas.

Como tampoco cometerás un error si te vas al Orense, que está en la calle Ciriaco Benavente, que lleva abierto en la ciudad desde hace nada menos que 70 años. Es la tercera generación la que se ocupa del restaurante, cuya especialidad en esta época del año es el buche con berzas. Una carta que siempre sabe a gloria y que, por momentos, te hace olvidar los dolores de estómago de la maldita hemeroteca.