Cáceres: ¿horario de invierno o de verano?

Le dan voz a gente que no tiene ni idea y no han abierto un libro de física o geografía en su vida, por no decir que no han salido del pueblo en si vida. El horario que nos corresponde es el de invierno, tal y como dicen los expertos, y lo que diga una comerciante o un funcionario no debería tenerse en cuenta en la vida, puesto que ya bastante condicionan la vida de la gente con sus ideas absortas de ignorancia. Una persona que necesita comprar algo, saldra a las 7.00 de la tarde, sea de día o de noche. Cuando vas a Carrefour a las 8 o 9 de la noche es cuando mas gente hay, y a los niños que van al colegio les debería dar igual, ya que puedes verlos muchos días a las 12.00 de la noche paseando con sus padres, algo que en verdad no es nada racional y no ves en otro país. Hagamos las cosas bien por una vez, tal y como se estableció de forma natural en siglos anteriores, que lo suyo es que en verano anochezca antes para que cuando vayamos a dormir haya refrescado un poco más la noche. No es normal que a las 11 de la noche haya claridad. Y que en invierno cuando vayamos a trabajar sea de día o amaneciendo y no sea de noche.