Cáceres no exonerará impuestos y tasas, pero sí habrá devoluciones

No habrá exoneración de impuestos o de tasas en Cáceres ni bonificaciones que no estén amparadas por la Ley de Haciendas Locales. En sus informes los servicios de Rentas y Gestión Tributaria lo han dejado claro esta mañana en la reunión del grupo de trabajo de economía participada por concejales. Lo que sí habrá es devoluciones de tasas que se han pagado si por culpa de la crisis no se ha podido ejercer la actividad, incluso en los informes se plantea que también se pueda aplicar en la de cocheras. La exoneración de tasas como la del cementerio o la introducción de nuevas bonificaciones en el IBI se había puesto sobre la mesa en las propuestas que los grupos políticos habían presentado en los días previos.

Esta mañana los concejales de la oposición ha insistido al gobierno municipal en la suspensión de los cobros de tasas e impuestos durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, algo que ya se está haciendo por el gobierno a través del organismo de Recaudación de la diputación, que es el que gestiona el cobro en voluntaria y ejecutiva de los tributos de Cáceres, que también ha ampliado los plazos de pago, aunque no se prevén nuevas prolongaciones de los mismos. El cobro de los recibos domiciliados del impuesto de vehículos se mantiene para el 11 de mayo. Tampoco desde Recaudación se ha confirmado la demanda que se está haciendo desde el gobierno local de Cáceres de que el plazo de pago del IBI se prolongue hasta diciembre.

En la reunión de esta mañana se ha conocido que finalmente el superávit del ayuntamiento del ejercicio de 2019 será de 4,8 millones de euros, según ha precisado el grupo municipal de Ciudadanos, una cantidad inferior a los 6 millones de las primeras previsiones. Cs ha pedido, en la misma línea que otros grupos y el propio gobierno, que todo este superávit se pueda destinar a financiar el plan de medidas para reducir el efecto que la crisis tendrá en la ciudad. El ayuntamiento está condicionado por lo que decida Hacienda, que de momento solo autoriza el uso del 20% para gastos sociales, aunque en la reunión del lunes entre el Gobierno y la Femp se abrió la puerta a un mayor uso del superávit.

Por parte de los grupos políticos también se ha planteado esta mañana que se proceda a ir modificando las normas de instalación de terrazas para, una vez que se pueda reiniciar la actividad, sea posible su instalación en plazas de aparcamientos y calzada para ampliar la distancia entre mesas. A los hosteleros se les devolverá la parte de la tasa de los días en los que no han ejercicio su actividad.