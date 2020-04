Los expertos barajan que Cáceres sea de las últimas en volver a la normalidad

Un comité de expertos estudia ya cómo se va a desarrollar la desescalada en la región y ya se ha puesto sobre la mesa que el área de salud de Cáceres sea una de las últimas en desconfinarse. Ya lo avanzó el pasado domingo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras la videoconferencia que realizó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de las comunidades autónomas. Vara advirtió de que el desconfinamiento puede que sea diferente en cada comunidad autónoma, de manera que se vayan relajando las medidas por provincias, por localidades o incluso por barrios.

Ayer el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, también se refirió a este asunto en una comparecencia realizada en la capital cacereña, la primera que se lleva a cabo en esta ciudad desde que comenzara la pandemia. «Cáceres es una de las ciudades que más afectación tiene por lo que nos va a costar más el desconfinamiento», aseguró. Lo dice usando la lógica, ya que el área de salud de Cáceres es la más castigada por la pandemia, con 1.458 positivos y 200 muertos.

Nada está decidido y todo dependerá de cómo evolucione la crisis esta semana. Ya se empieza a notar el descenso en el número de nuevos casos y también en el de fallecidos. De hecho, cabe destacar que el área de salud de Cáceres lleva dos días consecutivos sin sumar nuevos contagios. «Los datos de los últimos diez días son alentadores. Hubo un repunte que respondía a la realización de tests rápidos; en Cáceres ya se han hecho casi 5.000. Una vez que eso se ha regularizado, el número de casos va a ir a menos. Espero que poco a poco estemos en esta situación de comodidad asistencial», añadió el gerente del SES, que mantuvo ayer una reunión con los responsables de Atención Primaria y con los expertos y jefes de servicio del complejo hospitalario.

La provincia de Cáceres cuenta además con la segunda tasa de letalidad más alta del país (solo por delante de la de Cuenca). Tal y como publicó este diario, la semana pasada superaba el 15% de mortalidad. El SES no comparte del todo estos datos. Ceciliano Franco asegura que las cifras que ellos manejan están segregadas por comunidades y no por provincias, por lo que el SES desconoce cuál es la tasa de letalidad en la provincia cacereña. Sí se sabe la del área de salud de Cáceres, que se sitúa, según Franco, en el 13%, «y no es de las más altas de la comunidad autónoma», apostilla.

Baja tasa de hospitalización

El director gerente del SES hizo referencia asimismo a que Cáceres también tiene una de las tasas más bajas de hospitalización de la región (se sitúa en el 33%). Y donde el número de ingresos en UCI también es bajo, si se tiene en cuenta el total de los ingresos y eso que, añadió Franco, la edad media de las personas hospitalizadas en el área de salud de Cáceres es una de las más altas de la provincia, situándose en los 62 años (en Coria es de 56 y en Navalmoral de 57). «Esto es gracias al buen trabajo que se ha hecho en la hospitalización del San Pedro de Alcántara y del Universitario», incidió.

A pesar de que las cifras de nuevos contagios han caído, el virus no se marchará. Para estar preparados ante una nueva posible pandemia el SES mantendrá abierto el hospital Nuestra Señora de la Montaña, al menos hasta el mes de octubre: «La crisis no va a desaparecer de un día para otro, vamos a tener que convivir con ella durante tiempo, posiblemente meses», auguró. Por esta razón, y para prevenir también que el covid-19 confluya en el tiempo con la epidemia de la gripe, se mantendrá operativo el hospital provincial para evitar otro posible colapso asistencial. No obstante, la dotación sanitaria que tendrá este centro hospitalario irá en función del número de enfermos (ayer había allí ingresadas 26 personas, en las peores semanas llegó a haber cerca de 60).

Por otro lado, también está siendo objeto de estudio la elevada incidencia del virus en Cáceres. Ya se conocen algunas de las claves. Tal y como avanzó ayer Franco el hecho de que la provincia se sitúe tan cerca de Madrid ha influido en que aquí haya más infectados que en Badajoz. Para explicarlo utilizó un símil: «El meteorito (el virus) en España cayó en Madrid y la zona de irradiación de esa onda expansiva ha afectado a Cáceres, menos que a Soria, Salamanca, Toledo o Guadalajara pero sí más que a Badajoz. Es un impacto que se va extendiendo y se va irradiando», dijo.

Se retoman las operaciones

Y en medio de todo esto, ayer se comenzó a recuperar la normalidad asistencial en los hospitales de la región. En el caso de Cáceres se retomaron algunas de las operaciones programadas, aunque dos de ellas no se pudieron realizar porque en una el paciente dio positivo en la prueba de coronavirus y en la otra los cirujanos (a los pacientes se les realiza la prueba antes de ser intervenidos).