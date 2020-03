Cáceres prepara la Pasión con más participación de su historia

La Semana Santa cacereña consagrará este año la edición más multitudinaria de su historia. La ciudad ultima detalles para una Pasión de Interés Turístico Internacional que sacará del 5 al 12 de abril a más de medio centenar de tallas y redondea el atractivo con la procesión Magna, una cita que aguarda cada cinco años y que en 2020 volverá a salir a la calle para dar testimonio de la buena forma que vive el espíritu cofrade en la ciudad.

La Unión de Cofradías Penitenciales se encargó este sábado de presentar las novedades con respecto a años anteriores y la guía oficial que incluye itinerarios e información de utilidad. Lo hizo ante un aforo prácticamente al completo en la sala Clavellinas y con la intervención de la banda infantil de cornetas y tambores de Espíritu Santo, que interpretó varias marchas para amenizar la presentación. Estuvieron presentes autoridades como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadra (Tsjex), María Félix Tena, el coronel jefe del Cefot, Francisco de Asís Ramírez, el alcalde, Luis Salaya, y miembros de la corporación municipal como los concejales Andrés Licerán y José Ramón Bello.

Una ausencia notable fue la de Santos Benítez, presidente de la unión de cofradías, por una gripe. En su lugar presidió la presentación Jacobi Ceballos, vicepresidenta, que puso de relieve que la implicación y alta participación de las cofradías denota que la Semana Santa «está más viva que nunca». En su turno de palabra, el alcalde, Luis Salaya, quiso agradecer la labor de los cofrades. «Cuando hablamos de la Semana Santa en Cáceres hablamos de muchos esfuerzos individuales», manifestó. Quiso poner de relieve el regidor municipal «la buena salud» de la que goza la Pasión cacereña y agradeció «el compromiso y la fe» de tantísimas personas que sacan adelante esta cita y el trabajo de la Unión de Cofradías como «ejemplo de coordinación y de cooperación». En la presentación se decidió entre una terna el galardón de los Premios Juventud Cofrade que entrega la cadena Cope y que este año ganó una emocionada María del Carmen Llanos. Completaban la terna Carlos Rey Castro y Álvaro Requero González.

Así, los actos centrales arrancarán el 28 de marzo con el Vía Crucis y el pregón a cargo de Ignacio Sellers. Abrirá el turno de procesiones ‘la burrina’. A partir de ahí, la capital hará alarde de una muestra incomparable de imaginería por las zonas más transitadas de la ciudad monumental y el recinto intramuros. Entre las novedades, el 550 aniversario de la cofradía de la Soledad, los cambios de horario en la procesión del Cristo del Amor el Domingo de Ramos a las 19.00 horas, la nueva cruz guía de la cofradía de la Victoria o las estampas que repartirán los hermanos infantiles en la cofradía de la Salud, entre otras.

En cuanto a la procesión Magna, tendrá lugar el Viernes Santo y hará procesionar a más de dos mil cofrades. En total serán diecisiete cofradías y catorce tallas, varios de ellas centenarias. El cortejo saldrá a las 18.30 horas de San Mateo y recorrerá los adarves, la plaza Mayor, Pintores y San Juan hasta su recogida en la Soledad. La llegada está prevista a las 22.45 horas. Como particularidad, 13 cofradías aportarán pasos y otras 4 hermandades se incorporarán con un cortejo representativo, entre ellos, Cristo del Amparo, Jesús de la Humildad, Jesús Despojado y Cristo Negro, que por tradición no puede abandonar el recinto intramuros. En total, el público que se congregue verá pasar la comitiva en hora y media. Otro de los reclamos que el programa ha incorporado en los últimos dos años, La Pasión Viviente, será el 11 de abril, y contará con el actor cacereño Santi Senso para dar vida a Jesucristo. Se representará en diversos puntos de la ciudad monumental a partir de las 20.30 horas y contará con cientos de figurantes.

DECÁLOGO DEL RESPETO // Con respecto a las guías, se podrán adquirir en el ayuntamiento o en Cajalmendralejo. Según confirmó la organización, se han editado 12.500 ejemplares.

Entre las novedades que incorpora este año se encuentra un decálogo del respeto dirigido a «visitantes, turistas y ciudadanos con el propósito de «para contribuir al mayor realce de las procesiones». En las diez directrices que propone la Unión de Cofradías para la celebración la primera pide guardar silencio y respeto al paso de las procesiones. La segunda reclama «no cruzar a través de la procesión y menos aún recorrerla longitudinalmente» y la tercera propone elegir bien el lugar dónde ubicarse para tener opciones de salida. La cuarta plantea no comer pipas, frutos secos y no arrojar las cáscaras al suelo. Completan el decálogo la petición de respetar la comitiva a la hora de filmar y fotografiar y a las bandas cuando cierran el cortejo, dar prioridad a los niños, personas mayores y con discapacidad, silenciar el teléfono móvil al paso de la procesión, no aplaudir a las saetas y por último, la más importante, levantar la vista, mirar y disfrutar para sumergirte en una celebración única en el mundo.

Nuevos recorridos

Este año habrá distintos cambios de itinerarios en las procesiones de la Semana Santa cacereña. En primer lugar, la hermandad de Jesús de la Humildad, que inicia su estación de penitencia en el mediodía del Domingo de Ramos, no llegará hasta la Plaza Mayor, sino que una vez en San Juan girará por Roso de Luna para tornar a San Pedro y enfilar el regreso a su sede canónica en El Vivero, por San Antón y Cánovas hacia la zona oeste.



También la Cofradía de la Salud introducirá un ajuste en su segundo paso por San Juan. Llegada la procesión a ese punto se dirigirá por Gran Vía hacia la plaza Mayor, en lugar de hacerlo por Pintores.

La hermandad de Jesús Condenado, que cada año realiza una nueva salida, lo hará desde la Preciosa Sangre hacia San Jorge, Santa María, adarves, Puerta de Mérida, Ancha, San Mateo y Cuesta de la Compañía hasta volver al templo. Finalmente, la hermandad de la Expiración también anuncia cambios en su itinerario.

La Cena innova en todos sus pasos

La Cofradía de la Sagrada Cena estrena una peana procesional para Nuestra Señora del Sagrario, realizada en metal plateado, cincelado y repujado. El diseño y ejecución corresponden al reconocido Taller de Orfebrería Andaluza Hermanos de los Ríos (Sevilla). Estará dedicada a María como Arca de la Nueva Alianza.



La hermandad también incorporará nuevos varales en el paso del Triunfo de la Eucaristía, realizados por los mismos artistas. Además, tendrá un novedoso juego de cuatro candelabros en metal plateado donados por una hermana, ejecutados en dicho taller, para la candelería del paso de la Virgen. Están inspirados en elementos del retablo de Santiago.



Por último, estrenará una campana llamador para el paso de la Sagrada Cena (‘Campanas Rivera’), y nueva túnica y mantolín para el Señor de la Eucaristía.

Una gran palmera para ‘la burrina’

La cofradía de los Ramos incorporará una palmera de más de dos metros de altura al paso de ‘La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén’, más conocido como ‘la burrina’. Imitará un tronco natural al que se añadirán cada año hojas de palma natural. También aumentará hasta 50 el número de palmas de más de 4 metros que acompañarán a este cortejo del Domingo de Ramos.



Por otra parte, la hermandad estrenará un juego de ocho jarrones de plata para la Virgen de la Esperanza realizados en el taller cordobés de Paula Orfebres, y un nuevo mástil para el paño de difuntos realizado en madera y metal plateado. El remate llevará la simbología distintiva de la cofradía: el Calvario y las palmas.