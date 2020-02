Cáceres quiere un Carnaval más vivo

Comienza febrero y el Carnaval está a tiro de piedra. Cáceres programa actividades desde el día 21 (viernes) al día 23 (domingo). Este año, el nuevo equipo de gobierno que se estrenó el pasado junio en el ayuntamiento, pretende organizar una edición más participativa. «Lo que queremos es resucitarlo y para ello tenemos la idea de implicar a toda la gente posible», explica la concejala de Cultura y Festejos, Fernanda Valdés, a este diario. «En la ciudad existe el espíritu de revivir el Carnaval, que ha estado un poco de capa caída. Vamos a convocar a la Asociación Cáceres Carnaval, a las de padres y madres de alumnos, de mayores, de personas con diversidad funcional y a otros colectivos y particulares con ganas de unirse a la fiesta», subraya.

Eso sí, hay que darse prisa porque los trámites se encuentran aún en marcha. La concejala quiere promover estos encuentros junto con la empresa responsable de la animación de la carpa, que saldrá de un concurso que aún debe resolverse. Las ofertas pueden presentarse hasta el 6 de febrero a las 14.00 horas, y luego habrá que adjudicarlo.

En concreto, la empresa que gane el concurso (el valor estimado del contrato es de casi 10.000 euros), se encargará de la explotación de las barras y de programar las actividades artísticas de la carpa de la plaza Mayor, cuyo promotor es el ayuntamiento, que asume por su cuenta la instalación de la propia carpa de 800 m² (9.200 euros), completamente transparente este año para dejar visibilidad al entorno patrimonial. El consistorio también correrá con los gastos de electricidad, limpieza, aseos y montaje del escenario, hasta sumar 16.680 euros de gasto.

Según el pliego de condiciones técnicas del concurso, en ningún caso se admitirán actuaciones o representaciones de carácter sexista, homófobo y en general que pudieran ser hirientes o discriminatorias hacia cualquier colectivo o identidad sexual. El acceso a los eventos será libre y no se podrá vender alcohol a menores bajo ningún concepto. Las empresas que opten al concurso tendrán que presentar una memoria de cómo van a ejecutar la programación artística, además de garantizar la seguridad suficiente y disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 €.

CITAS YA CONFIRMADAS / Las principales citas de la programación ya están perfiladas. El viernes arrancará la ‘Fiesta del Febrero’ con la salida del cortejo desde el Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular, acompañando al tradicional pelele que será quemado en la plaza Mayor, emulando la antigua costumbre de las lavanderas. Los coquillos se repartirán en el interior de la carpa, que se estrenará esa mañana.

Por la tarde, a las 18.00 horas, dará comienzo la fiesta de disfraces para los mayores con orquesta, según recoge el propio pliego de condiciones del concurso de la carpa. Le seguirá el Pregón del Carnaval y la presentación de los grupos participantes en el desfile del sábado.

También se han publicado ya las bases que rigen el concurso de disfraces y animación, que tendrá lugar durante el desfile de ese sábado 22 de febrero, con inicio previsto a las 18.30 horas (aún podría cambiar). Por cierto que este desfile también será coordinado por la empresa que salga ganadora de otro proceso ya en licitación. Mientras tanto, los grupos interesados pueden inscribirse hasta el 4 de febrero en el Registro General del Ayuntamiento de Cáceres, o bien vía e-mail en la dirección ‘concejalia.festejos@ayto-caceres.es’ (la ficha está disponible en ‘www.ayto-caceres.es’).

La concentración de grupos será a partir de las 17.30 horas en la Ronda de la Pizarra, de donde partirá el desfile. El orden de salida se llevará a cabo formando dos bloques: por una parte los grupos acompañados de percusión, y por otra los que lleven equipos de sonido. En el desfile no se permitirán paradas no previstas que ralenticen la marcha.

El jurado, constituido por cinco miembros determinados por la Concejalía de Festejos, puntuará teniendo en cuenta los siguientes criterios, con una valoración de 1 a 10 en cada uno: originalidad, vistosidad y creatividad del disfraz; defensa del traje durante el desfile; confección y acabado del vestuario y maquillaje; coreografía (coordinación y complejidad); y finalmente ritmo, sincronización, acústica y sonoridad.

LOS PREMIOS / El fallo del concurso se hará público en la carpa del Carnaval, donde la fiesta del sábado comenzará a la llegada del desfile y se entregarán los premios hacia las 21.00 horas. Todos los galardonados se llevarán placa y diploma, pero además el ganador recibirá 700 €; el segundo, 400 €; el tercero, 300 €; el cuarto, 200 €; y el quinto, 100 €. Este año habrá un nuevo premio especial del jurado, consistente en placa, diploma y 100 € para el grupo que utilice en su indumentaria mayor número de materiales reciclados (papel, cartón, etc...).

La programación del Carnaval cacereño llegará a su fin el domingo, 23 de febrero, con una fiesta infantil de disfraces a las 12.00 en la carpa, una cita también incluida en el pliego de condiciones para la contratación de la misma. El programa final con todas las actividades será anunciado en su día por el ayuntamiento.

Desde la Concejalía de Festejos están a la espera de la adjudicación de la carpa para ajustar la programación «y que todo salga lo mejor posible», pero también para reunirse con los distintos colectivos. «Hay mucha gente que quiere darle un impulso al Carnaval y así nos lo ha comunicado, que desea que esto tire hacia adelante, que reviva, que el espíritu del Carnaval salga para fuera y sea una gran fiesta en la calle», indica la concejala.

Para ello se realizarán los ajustes necesarios. «Si ciertos colectivos no pueden hacer el recorrido completo del desfile porque se les hace pesado, se facilitará que se unan en una parte del itinerario. También intentaremos que se coloque delante el tramo donde haya más niños para que sean los primeros en llegar a la plaza y no se cansen tanto con las paradas. Vamos a tratar de ser cuidadosos con todo ello», insiste Fernanda Valdés.

Los amantes del Carnaval ya están contando las horas. «La ilusión siempre la tenemos ahí. En el ayuntamiento hay nuevas caras que también se les ve con ganas de que esto tire hacia adelante», afirma Marisa Iglesias, presidenta de la Asociación Cáceres Carnaval. De hecho, este año tratarán de recuperar el ‘entierro de la sardina’ comenzando por las barriadas, concretamente por San Blas, donde los vecinos han mostrado buena predisposición, aunque todo está pendiente de concretarse.

Marisa Iglesias pertenece al Jaleo, la comparsa decana de Cáceres (1989). Como muchos otros grupos, están preparando su disfraz desde septiembre. Todas las semanas ensayan en el ferial, porque este colectivo se mantiene fiel a la percusión. No obstante, Marisa insiste en el principal obstáculo para que la cita con el disfraz despegue definitivamente en Cáceres: «Hasta que el Martes de Carnaval no vuelva a ser festivo, a mucha gente no le merece la pena destinar tanto tiempo a un disfraz que solo se pondrá dos días», razona.

AMANTES DEL RITMO / En la comparsa Taquicardia, del gimnasio Cardio Sport, tampoco paran. Sus sesenta componentes llevan desde noviembre preparando unas vestimentas muy llamativas, de lejanas referencias, y hasta ahí se puede leer... Son ya unos veteranos en el desfile, por eso quieren ir a más. «El último año introdujimos la percusión, que nos parece más llamativa y propia del Carnaval. Esta vez hemos tratado de mejorarla con un percusionista de Badajoz que ha venido a enseñarnos, y ensayamos tres veces por semana», desvela Jesús Vaca, uno de sus coordinadores.