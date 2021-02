Cáceres registró casi un 20% más de ingresos en la tercera ola

La tercera ola no ha llegado parar la actividad asistencial en el área de salud de Cáceres, pero sí ha sido más intensa que la primera. Al menos es lo que reflejan las cifras: en enero (momento del pico de esta tercera oleada) hubo casi un 20% más de ingresos que en el mes de marzo, cuando estalló la pandemia y el coronavirus copó casi todas las plantas de los hospitales. En cifras, mientras que en el mes de marzo se registraron en el hospital San Pedro de Alcántara 280 hospitalizaciones, el pasado enero estas se elevaron a 317. La única diferencia es que en esta última oleada no ha habido tanta acumulación de pacientes, es decir, se han dado altas antes. El día que más enfermos hubo en esta tercera ola fue el 25 de enero, con 122, cuando en marzo en una sola jornada se superaron los 220.

Según explican los especialistas que han estado en primera línea, no es que en esta ocasión el virus haya sido menos fuerte, sino que se contaba con más experiencia clínica a la hora de ofrecer tratamientos. «En marzo no nos atrevíamos a dar altas a personas con mejoría clínica pero con una radiografía horrorosa, ahora sabemos que cuando el paciente mejora se puede ir. No hemos tenido reingresos», aseguran los médicos.

En total, desde que comenzara la pandemia, en el hospital San Pedro de Alcántara se ha atendido a 1.780 pacientes con coronavirus, lo que hace que los especialistas tengan cada vez más experiencia en el virus: «Puede ser que tengamos más experiencia que en cualquier otra enfermedad», afirman las mismas fuentes. Por eso, a pesar de temer a una cuarta ola, que esperan para el mes de abril por los desplazamientos de Semana Santa, están convencidos de que será mucho menor y que nunca se volverá a revivir lo de marzo y abril. Auguran que, tras la Semana Santa, habrá de nuevo un repunte de ingresos pero entran en juego otras variables: La mayor parte de la población de edad avanzada estará vacunada y la experiencia clínica de los médicos.

El balance se lleva a cabo justo cuando esta tercera ola parece que llega a su fin. Ayer en el San Pedro de Alcántara había 24 personas ingresadas, de las que siete estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y seis en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intensivos (UCRI._Precisamente esta caída de las hospitalizaciones ha llevado al Servicio Extremeño de Salud (SES) ha comenzar el plan de desescalada del plan de contingencia, para que el San_Pedro de Alcántara recupere la normalidad asistencial lo antes posible.

De esta forma, se ha decidido agrupar a todos los pacientes covid en la octava planta (también habrá enfermos en la UCI y en la UCRI) y destinar la primera y la segunda (Medicina Interna y Neumología) a tratar a los pacientes de su especialidad pero sin covid. Para ello estas dos plantas serán sometidas esta semana a una desinfección integral. También ha regresado ya al San Pedro Geriatría, que fue trasladada al Universitario. Y el Nuestra Señora de la Montaña se ha cerrado.