Cáceres, un río de litros de cerveza

Los cacereños consumen más huevos, pan, leche y, sobre todo, más cerveza que la media nacional. Francisco García, un vecino que reside la avenida París, es claro ejemplo de ello. «En verano soy de cerveza fresquita y me encanta combinarla con una buena tapa, mientras que en invierno soy más de tomar un vino», afirma mientras saborea un tercio en el Charlotte. «Me gusta mucho la zona del Eroski porque se vive un ambiente muy familiar, muy de barrio». Francisco forma parte de la estadística. Ahora está de vacaciones, y sus amigos, su familia, y una buena birra son estos días sus mejores aliados.

De manera que por algo Cáceres es junto a Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares una de las zonas de España que registra mayor consumo de cerveza en verano, concentrando más del 80% del total.

Como muestra y teniendo en cuenta las estadísticas del 2018, ese año se superaron por primera vez en España los cuarenta millones de hectolitros, lo que representa un incremento del 1,5 % respecto al año anterior, manteniéndose, también en este apartado, una tendencia alcista. En este caso, además del turismo, ha sido fundamental el empuje de la hostelería, un negocio que también se incrementa en la capital cacereña.

ELEGIR LA CERVEZA / En concreto, el 90% de los españoles elige la cerveza como primera opción de consumo en estos meses de verano. Aitor Cortés es un joven cacereño que ejemplifica este dato. «Tomarse una cerveza con la pareja, escuchando música, en casa viendo un partido de fútbol, después de hacer deporte. Es la mejor medicina», confiesa mientras la saborea en la terraza de la Tapería La Fanega de la calle Amberes.

Y es que la cerveza es el patrón de consumo social prevalente en España, quinto consumidor del mundo después de la República Checa, Polonia, Alemania e Irlanda.

El secreto es bien sencillo: agua, cebada y lúpulo. Estos son los tres ingredientes de la cerveza, bebida fermentada de baja graduación que, si se consume con moderación, puede tener un papel preventivo en algunas enfermedades y aportar beneficios a nuestro organismo. Expertos consultados indican que no es más de 2-3 cañas de cerveza para un varón adulto al día y 1 o 2 para una mujer. Del mismo modo, la ingesta no debe ser acumulada ante determinada ocasión, como los fines de semana, por ejemplo.

¿Pero qué tiene la cerveza que no tengan otras bebidas? Vitaminas del grupo B, evita la oxidación de las células, dicen que frena el colesterol, las lesiones miocárdicas agudas asociadas al infarto y hasta el alzheimer. Antonio Pérez, es asiduo a Cánovas. Este jubilado atiende con amabilidad a este diario. Confiesa que él también se bebe «un botellín al día. He oído en las noticias que viene bien para los huesos», dice entre risas. A pocos metros, un monitor deportivo desmonta el mito de la barriga cervecera. Explica que la aportación calórica de la cerveza es baja y que esta bebida no es la culpable de la obesidad, sino una alimentación desequilibrada o la falta de ejercicio. A su lado, Alicia, otra joven cacereña que lo corrobora: «Después de jugar al baloncesto con las amigas echamos el tercer tiempo tomándonos unas cañas», añade.

De hecho, el consumo de cerveza está muy asociado a la práctica deportiva. Precisamente en 2015 la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres organizó unas jornadas sobre este tema en las que participó el profesor Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada y autor del estudio ‘Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los deportistas’. El estudio de Manuel Castillo, que dio origen a una tesis doctoral y a varias publicaciones científicas, demuestra que la cerveza es básicamente agua, sales minerales, antioxidantes, tiene fibra, es rica en potasio (como el plátano), calma la sed y su 5% de alcohol puede tener incluso un efecto calmante y hasta analgésico.

De modo que la cerveza no limita la recuperación hídrica, muy al contrario, tomada en cantidades adecuadas, es una bebida fundamental para cualquier corredor que se precie. «No es mejor ni peor que el agua, hidrata igual», señala Castillo. «En el estudio que realizamos se observó que la cerveza permitía recuperar las pérdidas hídricas en la misma medida que lo hace el agua, no habiéndose podido constatar ningún parámetro que haya sufrido una alteración negativa por el consumo de cerveza», reitera el experto.

DISTRIBUIDORES / Los distribuidores de cerveza de la ciudad también confirman la buena racha. Uno de ellos, Romero Caballero, indica que solo en el primer semestre del año dispensó 225.000 litros de la cerveza que comercializa. La buena salud del producto también la demuestra la proliferación de marcas made in Extremadura, como la Piporra de Aceuchal, la Blomberg del norte cacereño, Cerex, de Zarza de Granadilla, Marwan, de Badajoz, Sevebrau, de Villanueva de la Serena, Ballut, de Fuenlabrada de los Montes, o Jara, de Villanueva del Fresno.

El romance de la cerveza y Cáceres se hace también cada año palpable en Trujillo con la celebración de su Feria Internacional de la Cerveza Artesana, todo un éxito de convocatoria que vuelve a demostrar que aquí, aunque tengamos lejos el río, tenemos uno muy cerca en forma de barril donde a diario sacian su sed cientos de cacereños.