Cáceres sale en el Hola

Hace unos días aparecía en el informativo de Matías Prats de Antena 3 Televisión y ahora lo hace en la revista ‘Hola’, la reina de corazones por antonomasia de la prensa escrita de este país. Con el título ‘Escapadas buenas, bonitas y baratas para exprimir septiembre’, el reportaje incluye el apartado ‘Cáceres para disfrutar’. En ella asegura que «descubrir esta ciudad extremeña que, desde 1986, es Patrimonio de la Humanidad, es hacer un viaje en el tiempo por una tierra pródiga en conquistadores donde cada piedra cuenta una historia. Su casco histórico se cuenta entre los mejor conservados del mundo y su centro neurálgico, la plaza Mayor, es el lugar donde todo pasa desde tiempo inmemorial. Cáceres es un destino ideal para cualquier época del año, no solo porque se trata de un excelente punto de partida para conocer Extremadura, sino también porque figura, según un estudio, entre las cinco ciudades más baratas del país».

El concejal de Turismo, Jorge Villar, no ha tardado en reaccionar. «#Cáceres, también recibe amor en @hola. No podría estar más de acuerdo: Cáceres es la mejor escapada #BBB para septiembre», dice.

Hace días, Cáceres también apareció en Televisión Española. Gran parte del mérito recae en el equipo que lidera Villar. Desde su concejalía se ha diseñado ‘Cáceres, a dos pasos de ti’, una campaña ideada por el consistorio en la que se invita a descubrir una ciudad segura, tranquila y no masificada. El lema del proyecto tiene precisamente mucho que ver con ello: está a dos pasos de todo (de grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Salamanca y de países como Portugal). Pero, además, es fácil de recorrer y de mantener esos dos metros de distancia propios de este nuevo país del covid.

Desde julio

El gobierno municipal lanzó la campaña a principios de julio a través de las redes sociales, con un vídeo principal y otros secundarios de 20 segundos que se están compartiendo durante todo el verano. La campaña está dirigida a diferentes mercados emisores.

Cáceres es una ciudad que es posible descubrir a pie. Quizá por eso el turismo no va tan mal como se preveía, aunque obviamente, como ha sucedido en el resto del país, está sufriendo un severo azote. A pesar de los sinsabores de la pandemia, Jorge Villar, confesaba hace unas semanas en El Periódico Extremadura: «Tenemos que estar preocupados y esperanzados». Así, durante la primera semana del mes de agosto, se produjo un incremento de turistas del 56% respecto a la anterior de julio.