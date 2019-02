Cáceres salva su Carnaval

Cáceres vivió su mejor Carnaval entre los años 80 y 90, un ambiente extraordinario que de la noche a la mañana entró en coma hasta desaparecer por completo sin apenas programación oficial. Hasta que en 2012 un grupo de 400 personas que estaban dispuestas a enterrar la sardina, pero no las fiestas, improvisaron una quedada en Cánovas y le insuflaron un pequeño soplo de vida. Desde entonces, la cita se ha revitalizado empujada por la Asociación del Carnaval, hasta tal punto que el desfile del pasado año reunió a mil participantes en 24 comparsas. El Carnaval 2019 ya está en marcha. Quiere ser la edición de la consolidación, ahora que el ayuntamiento vuelve a asumir por completo las tareas organizativas. Los grupos ya andan metidos en un no parar de patrones, costuras y ensayos. Falta justo un mes.

Las principales actividades ya tienen fecha y existe consenso general, salvo en el recorrido del desfile, que este año coincide con el Festival de Cine a la altura del Gran Teatro y hay que estudiar alternativas. El programa se celebrará del 1 al 3 de marzo. «Desde el ayuntamiento hemos ido tomando iniciativas a propuesta de los grupos para apoyar la recuperación de ese ambiente que tuvo Cáceres hace años. Porque no se trata de hacer un Carnaval artificial, sino un Carnaval como la gente quiere, donde la gente participe. Por eso ha sido un éxito, los ciudadanos vuelven a echarse a la calle. Todo está en marcha», declara el edil de Festejos, Pedro Muriel.

El programa comenzará el viernes, día 1, con la tradicional Fiesta de las Lavanderas y su hoguera para quemar el ‘Febrero’, ese pelele que representa los fríos, las lluvias y los vientos de un mes especialmente traicionero. La cita ya supera las tres décadas con sus coquillos, sus licores y el esfuerzo del Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular, siempre acompañada por escolares disfrazados de lavanderas y aguadores.

Ya por la tarde tendrá lugar la fiesta de disfraces para los mayores (18.00 horas) y el pregón del Carnaval 2019. Todo se desarrollará en una carpa de 800 metros cuadrados (40 x 20) que el Ayuntamiento de Cáceres instalará en la plaza Mayor, este año con techo transparente, suministro eléctrico ya contratado, seis WC y contenedores suficientes. Los gastos de luz, agua y limpieza de los baños correrán por cuenta del consistorio. Pero la explotación, contenidos, seguridad y limpieza de la carpa se concederán a un empresario a través de un concurso que se encuentra en trámites.

El adjudicatario asumirá los gastos de las instalaciones necesarias para las barras (electricidad, agua, desagües...) y todo lo relativo a luces ornamentales y artísticas. También deberá ofertar un programa de actuaciones gratuitas, incluido el pregón, el baile de mayores y la fiesta infantil.

El sábado, 2 de marzo, le llegará el turno a la principal cita: el desfile oficial. El pasado año se convirtió en una fiesta de participación, colores y bailes. Esta vez habrá incluso más comparsas con percusión propia. «Muchos grupos nos han pedido incorporar plataformas móviles», revela Pedro Muriel. Pero también es el único escollo por resolver, ya que el Festival de Cine (con alfombra roja, photocall...) cortará San Antón en torno a las 19.00 horas. O se cambia drásticamente el horario o se cambia el recorrido. Se ha propuesto bajar desde Cánovas por Virgen de la Montaña, Camino Llano y Roso de Luna hacia la plaza Mayor, pero no es una opción definitiva y a los grupos no les convence. El concejal afirma que se barajarán todas las soluciones necesarias.

En cualquier caso, el concurso se celebrará durante el desfile y cuenta con nuevas bases: tendrá una única modalidad de disfraces y animación para valorar a las comparsas en su conjunto. Habrá cinco premios (700, 500, 300, 200 y 100 €), que se entregarán durante la fiesta del sábado en la carpa. Los grupos pueden inscribirse hasta el 14 de febrero. El jurado los valorará teniendo en cuenta criterios como la originalidad del disfraz, el maquillaje, la coreografía o el ritmo (puntuados de 1 a 10).

MÁS PARA EL DOMINGO/ Ya el domingo se desarrollará la fiesta infantil de disfraces en la carpa (alrededor de las 12.00 horas). «Si los grupos vuelven a animarse, también se celebrará un desfile dominical desde Cánovas hasta la plaza Mayor. El ayuntamiento acompaña e impulsa las fiestas siempre a iniciativa de las comparsas», indica el concejal, quién además prevé un «muy buen ambiente en la hostelería, ya que se realizarán propuestas en torno al Carnaval. Es importante que la ciudad se abra al ocio y a las grandes actividades», matiza.

Desde la Asociación del Carnaval se muestran más que satisfechos por este nuevo brío de la fiesta. «Hemos superado el bache dando un gran salto», subraya Marisa Iglesias, presidenta del colectivo. «Decían que a esta ciudad no le gustaba el Carnaval, no es cierto, pero al no haber programación, la gente prefería marcharse a otros lugares para celebrarlo. Cáceres no llega aún al ambiente de los años 80, pero puede llegar», subraya.

Los carnavaleros acaban de reunirse con el concejal de Festejos y están de acuerdo en la gran mayoría de los puntos. Les gustaría que estos contactos se realizaran con más antelación, al igual que la publicación de las bases del desfile. También esperan una solución satisfactoria para el recorrido en consonancia con el esfuerzo que ellos vienen realizando hace meses.