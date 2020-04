Cáceres, sí se puede

?quién quiere que esto no acabe? ?quién quiere que se resuelva de la peor posible? ?quién quiere que se cierren las empresas y que muera la humanidad en los hospitales? ?quién desea que no se abran los colegios, y que se vaya todo al garete? ?conoce usted personas con estos deseos? ? Por favor, aclárelo. No sea que pensemos que está metiendo en ese saco a los críticos con la gestión gubernamental y entonces el mensaje que lanza sería sencillamente sectario y repugnante. Le recuerdo , por si fuera ésta la explicación , que han muerto ya 30.000 personas y tenemos el asqueroso honor de ser la nación con más muertos por millón de habitantes, por si usted aún no lo sabía.