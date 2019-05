Emilio de Justo: «Cáceres siempre es especial porque me vio nacer en el toreo»

No puede ocultar su emoción. El torero Emilio de Justo (Torrejoncillo, 1983) regresa a su casa, la Era de los Mártires, el domingo y protagonizará un ‘mano a mano’ con Juan Mora para la feria de San Fernando. Aunque ilusionado, es consciente de la expectación que genera el único festejo de la temporada en Cáceres.

-¿Cómo afronta el encuentro del domingo?

-Con una ilusión tremenda. Pisar la plaza de Cáceres siempre es especial porque que es la que me vio nacer como torero. Todos los pasos importantes de mi carrera han sido en Cáceres, eso marca mucho y a la vez responsabiliza con los aficionados.

-¿Hay afición en Cáceres?

-Cáceres es taurina y lo será siempre. Hay muy buenos aficionados y me siento muy querido. Siempre he toreado con muchas ganas y mucha ilusión. Lo que pasa es que quizá la plaza de toros de Cáceres ha sufrido las consecuencias de no hacer las cosas bien y de problemas ajenos a lo que es el toreo.

-¿Con esos problemas ajenos se refiere a la retirada de las subvenciones públicas a la plaza?

-Eso hizo bastante mella. No le echo la culpa a nadie pero si es cierto que cuando las cosas se han hecho bien y por el camino correcto se ha demostrado que ha funcionado.

-Defiende entonces que vuelvan las ayudas...

-En Cáceres debe haber ayudas a la tauromaquia igual que se da para otros espectáculos. Cuando hay toros, la ciudad se beneficia en muchos aspectos. Una feria sin toros no tiene el mismo encanto. Organizar una corrida sin aportación es complicado, con lo del domingo nos hemos implicado porque veíamos la ciudad se quedaba sin toros, pero es una colaboración puntual.

-Antes del mano a mano del domingo, protagonizó esta semana un encuentro con niños de la escuela taurina, ¿hay cantera?

-No me cabe la menor duda. Fue algo muy bonito, son el futuro de la tauromaquia en la ciudad. La labor que hace Manolo Bejarano con la escuela taurina es admirable.

-Vuelve a Cáceres en un gran momento de su carrera, tras estar anunciado en las grandes ferias del país y con una temporada alabada por la crítica taurina...

-En tu tierra siempre quieres mostrarte en tu máximo esplendor. Será un día especial. Y más con Juan Mora, uno de los toreros más grandes de Extremadura, admirado por mí como torero y como persona. Verme anunciado con él es para estar emocionado. Además, no se está prodigando mucho así que será inédito. Puede ser una tarde importante para los aficionados cacereños y para volver a ilusionarlos.