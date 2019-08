De Cáceres a Sonorama

El grupo cacereño Les Motriz será la primera banda extremeña que actuará en el festival de música alternativa ‘Sonorama’, que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo en Aranda de Duero (Burgos). Les Motriz son unos románticos musicales, un movimiento constante para seguir creciendo en un panorama lleno de competitividad y mucha ilusión por vivir de lo que verdaderamente les apasiona: la música rock. Este viaje de incertidumbre comienza hace más de un año y dos meses, recuerdan Alberto Gaitán (guitarra y voz) y Alejandro Alfonso (guitarra). Actualmente, completan el grupo acompañados por Josías Beltran (batería) y Rubén Rubio (bajo).

La charla distendida con la banda comienza con un café en mano en la redacción de este periódico y un: «cuenten a los lectores su historia y qué significa subir a un escenario en uno de los espectáculos con más asistentes de España y uno de los más populares del verano». Y eso van a hacer este viernes a partir de las cuatro y media de la tarde. «Cuando nos llamaron nos sentimos sorprendidos y halagados; más aún porque en este festival siempre buscan la calidad», comenta Gaitán. Su último EP, ‘Piensa lo que quieras de mi’, con el que llegaron a ganar el Talento Ribera y el Concurso de Grupos Noveles del Festival Guoman 2019, celebrado en el municipio pacense de Guareña, vio la luz el pasado año y les ha llevado por algunas salas nacionales y festivales, más lo que está por venir, que no es poca cosa.

El pasado 27 de junio tocaban en Madrid por primera vez sus últimos temas y no defraudaron. Será el próximo 22 de agosto cuando jueguen en casa, y la expectación se espera máxima. El escenario, Salorino (Cáceres), donde presentarán su trabajo más reciente.

En este momento musical, distinguirse de los demás grupos y hacer algo diferente es más complicado de lo que parece, pero Les Motriz no se rinde. «En la música tienes que ser auténtico y hacer lo que te salga a ti. Si haces lo que está de moda realmente no eres tú», afirma Gaitán. Pero ¿qué anima a seguir a estos cuatro melómanos cuando vivir de la música cada vez se vuelve más complicado? Alfonso lo tiene claro: para él, subirse a un escenario, tener libertad para escribir y expresarse a través de canciones es lo mejor que le ha pasado: «Mientras podamos sostenerlo, seguiremos invirtiendo en la música», asegura.

En tres palabras, esta banda cacereña, que definen Extremadura como «una lucha compartida para quedarte aquí y hacer patria chica, porque no podemos tardar más de Cáceres a Madrid que de Madrid a Londres», y a la que le gusta Robe, Luis Pastor (lamentan los fanatismos de algunos sectores a raíz de su veto por el Ayuntamiento de Madrid) Extremoduro, Fito, Led Zeppelin, The Beatles, Arctic Monkeys o Los Cigarros, es ilusión, emoción e intrepidez. Pero también es persistencia para enganchar al público más joven a esa esencia rock que no toma la música, según definen, como «un cigarro, de usar y tirar» (vuelve el cigarrillo), y lo han demostrado en festivales como Womad, Extremúsika o Amex. En todos esos escenarios mantienen el espíritu y las ganas hasta que tengan que dar 999 ‘vueltas al sol’. La vuelta 1.000, este viernes, en Sonorama.