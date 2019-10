Cáceres suena a blues

Dicen que Ian Siegal es un «un tesoro nacional». La crítica lo eleva como «el escritor más inteligente y el intérprete de blues más magnético en el Reino Unido». Ayer, guitarra al hombro, recorría la parte antigua para encontrar el escenario en el «laberinto» de la parte antigua. Su concierto es hoy pero quiso abrir boca subiéndose a las tablas para compartir un tema con los Travellin’ Brothers Little band, los encargados de inaugurar la décima edición del festival de blues en Santa María. Tanto Siegal como Travellin’ ya son veteranos, ambos actuaron el año pasado y repiten este.

La cita, una de las más consagradas en la ciudad y de referencia a nivel nacional para los aficionados al género y músicos, toma el relevo de los directos de Europa Sur, que se celebró el anterior fin de semana en el mismo enclave y abrió la ronda de festivales, e inunda hasta el domingo el recinto intramuros ritmos de Nueva Orleans. La carta de presentación estuvo en manos de la revelación de la saxofonista Vanessa Collier, que protagonizó el primer lleno en el Corral de las Cigüeñas el jueves con su funk y soul renovado.

A última hora de la tarde ayer y con un aforo numeroso arrancó la segunda jornada del certamen, oficialmente la primera. El tiempo acompañó a los directos que tenían previsto prolongarse hasta la madrugada. Los Travellin’ se presentaban con su little band --la big band llega a los 15 miembros-- para celebrar sus 15 años en activo. El siguiente en subirse, el guitarrista y discípulos del Chicago Blues Bob Margolin esperaba tomar el relevo pasadas las diez de la noche y el holandés Leif de Leeuw aspiró a cerrar la primera tanda de directos.

Miembro del Hall of Fame

Hoy sábado, día grande del certamen, el programa aguarda cita doble. A primera hora de la tarde y en el Corral de las Cigueñas actuarán los Blues Triumvirate (17.30 horas). Será a partir de las 20.30 horas cuando arranquen los directos de Santa María. Una hora antes programarán una sesión previa de barra & blues. Saron Crenshaw, destacado miembro del Blues Hall of Fame de New York, será el encargado de iniciar la última ronda. El británico Ian Siegal subirá con banda a partir de las 22.20 horas y cerrará Big Yuyu, también presentes en la edición del año anterior pasada la medianoche. El domingo a las 13.30 serán The Ramblers los encargados de poner fin a la edición. Todos los conciertos de Santa María tienen acceso gratuito.