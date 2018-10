Cáceres suena en la fashion week de Canadá

La música cacereña suena en la alta costura de Canadá. El músico Miki Gázquez ha sido el encargado de poner acento extremeño a la pasarela canadiense. Suyo es el tema que ha desfilado esta pasada semana con los diseños de Mira Bassam en la Vancouver Fashion Week.

Bassam es una diseñadora afincada en Palma de Mallorca con una carrera ligada a las colecciones del reconocido modisto Miguel Adrover y conocida en las pasarelas internacionales. Ya presentó su colección ‘Out of my mind’ en la semana de la moda de Nueva York en 2012. Esta semana hizo lo propio en la ciudad canadiense con su propuesta ‘M.I.R.A’. El cacereño relata a este diario que contactaron con él tras ver trabajos en internet. «Me propusieron crear algo especial para ellos, me contaron el proyecto, no vi los diseños acabados, pero me mandaron la idea, todo basado en la serie de televisión ‘Twin Peaks’», apunta. De hecho, confeccionó los arreglos musicales de acuerdo a «los sonidos de los años 80» e intentó «emular el aire de la banda sonora» de la ficción televisiva. «Quería algo que no llamara la atención, que generara atmósfera, una especie de mantra con los sonidos». concluye.

Esta es la segunda incursión musical de Gázquez más allá de la frontera española. Ya participó en la banda sonora de la película de Netflix ‘Memorias de un asesino internacional’ con ‘Puedo sentirlo’, una adaptación al castellano de ‘In the air tonight’ de Phil Collins. De manera paralela, trabaja ya en los temas de su próximo disco con una discográfica nacional e imparte clases de fotografía en centros de creación joven.