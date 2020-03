Cáceres tendrá un nuevo radar activo esta semana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

En Aldea Moret?Eso no me lo acabo de creer...Ahora paran en los pasos de peatones y cuando vas a cruzar aceleran,o vienen circulando y se colocan en tu carril en dirección contraria y en el último momento se apartan.Esto ocurre todas las noches a partir de las 8 y media de la tarde y te da miedo cruzar la calle.A parte de las carreras en Río Tiber hasta la rotonda y vuelta....Me da pena la palmera pero me gustaría ver alguno allí empotrado