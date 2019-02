Cáceres tendrá una tarifa reducida de agua para personas sin recursos

El Ayuntamiento de Cáceres realizará una modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tarifa por Prestación del Servicio Público de Distribución de Agua, a fin de crear una tarifa reducida. Esta medida irá dirigida a unidades familiares sin recursos suficientes para hacer frente a los suministros energéticos, entre los que se encuentra el agua como bien básico, y fundamentalmente a solventar la problemática existente en las viviendas sociales que disponen de contadores comunitarios, donde las deudas se acumulan. Durante los últimos meses los impagos de estos bloques suman ya 100.000 euros. Mientras se tramita la nueva tarifa, el equipo de gobierno también acordó ayer suspender provisionalmente las órdenes de cortes de agua para estos bloques, donde hay contadores colectivos, familias sin recursos y menores a su cargo.

La decisión fue dada a conocer ayer tras la Junta de Gobierno Local, en la que se informó de la aprobación del expediente para iniciar la modificación de la ordenanza. «La propuesta ha partido del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que estima oportuno y conveniente establecer una nueva tarifa reducida de la que podrán ser beneficiarias todas aquellas unidades familiares de la ciudad de Cáceres que cumplan con una serie de requisitos», explicó ayer Rafael Mateos, portavoz del Gobierno local. Por ejemplo, este abaratamiento del agua estará dirigido a familias que residan en bloques sin contadores individualizados y que además no dispongan de recursos suficientes para hacer frente al pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Otro de los requisitos será figurar como titular de un contrato o ser usuario del suministro (se tenga o no contador individual) y acreditar que no se puede hacer frente a la factura del agua.

BAREMOS A APLICAR / En estos casos se aplicarán los mismos baremos que utiliza anualmente el IMAS para el reparto de las Ayudas Económicas de Urgencia Social, o bien los criterios para las ayudas destinadas a cubrir los suministros mínimos vitales que ofrece la Junta de Extremadura. «En total, 656 unidades familiares resultaron beneficiarias de estas subvenciones durante el último ejercicio en Cáceres: 333 en Aldea Moret, 141 en la zona centro y 182 en la zona norte», detalló ayer Rafael Mateos. Se estima que «aproximadamente será el mismo número de familias» las que tengan acceso a la futura tarifa reducida del agua, que ahora comienza a tramitarse.

Aunque los bloques sociales con contadores colectivos no acumulan todos los impagos de agua, es cierto que focalizan buena parte del problema. Actualmente los pisos afectados por esta circunstancia se encuentran en la barriada de Aldea Moret y son cuatro: números 3 y 4 de la calle Ródano; número 3 de Río Vístula, y Bloque A de la misma zona. El problema estriba en que el agua debe pagarse a través de la cuota de la comunidad, pero unos vecinos la abonan y otros no. De este modo, la deuda generada pone a todos por igual en riesgo de corte del suministro, ya que es la comunidad de propietarios la que figura como deudora.

«Por ello hemos acordado esta medida de crear una tarifa especial y al mismo tiempo suspendemos los cortes de agua», matiza el portavoz municipal. Otras soluciones tampoco son fáciles. «Resulta inviable poner contadores individualizados porque tiene que haber un acuerdo unánime de la comunidad, que no existirá en cuanto un solo vecino se niegue», explica el portavoz. Además, los gastos deberían asumirlos los propios inquilinos, que en algunos casos no podrían costear ni la obra ni el nuevo contador.