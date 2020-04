Cáceres tiene ahora más margen para destinar su superávit a la crisis

A partir de hoy se reúnen los grupos de trabajo formados por concejales de los distintos partidos cuya creación se decidió el pasado jueves en la comisión informativa de Economía. De aquí deben salir medidas para ayudar a los sectores más golpeados por la crisis. La primera reunión viene precedida por el principio de acuerdo ayer entre el Gobierno y la Femp para que los ayuntamientos tengan más margen de disposición de sus superávits o remanentes de tesorería para gastos relacionados con la crisis. Este principio de acuerdo se tendrá que concretar en próximos días porque todos los consistorios están pendientes.

En el caso de Cáceres hablamos de algo menos de seis millones de euros, aunque la cifra exacta dependerá de los números de la liquidación del ejercicio de 2019 y de si se recurre al resultado presupuestario de ese año, que se cerró con superávit, o al remanente de tesorería, también positivo y que podría ser algo mayor. Al remanente se ha acudido en los últimos años para dotar de financiación inversiones y para reducir la deuda con entidades financieras. Ahora las necesidades son otras, de ahí el tira y afloja que desde hace días mantienen Gobierno y ayuntamientos sobre el destino que se pueda dar a estos resultados positivos.

Hoy se empieza por el grupo de política social. Todos los partidos han presentado ya sus propuestas. Pero lo primero que tiene que concretarse por parte del gobierno municipal es la disposición de fondos. En materia social es en donde menos inconveniente habría, incluso el encuentro de ayer de Pedro Sánchez con la directiva de la Femp encabezada por Abel Caballero permitiría dotar de más crédito a los 1,8 millones de euros de gasto avanzado la semana pasada por el gobierno socialista de Luis Salaya.

Estos 1,8 millones tienen ya financiación prácticamente garantizada. Casi la mitad sale de las partidas del presupuesto en vigor, que solo en ayudas de emergencia cuenta con distintas consignaciones por valor de 521.000 euros, unos créditos de los que se ha gastado ya algo menos de la mitad en los tres meses y medio del año (algo más de 200.000 euros), pero que se prevé insuficientes para la demanda que se espera en los próximos meses.

PROPUESTAS / Con mayor o menor definición grupos políticos y concejales no adscritos han hecho propuestas en materia social. El gobierno local ya ha hablado de destinar una parte significativa de este gasto al colectivo de mayores. Desde el PP se ha planteado que las subvenciones sean nominativas, lo que agilizaría su concesión. Cs ha propuesto la convocatoria de ayudas. Podemos plantea incrementar el crédito en ayudas sociales en al menos un millón de euros. Los concejales no adscritos de Cáceres Viva defiende la modificación de las ordenanzas locales para ampliar la cobertura de estas ayudas. Y el también no adscrito Teófilo Amores aboga por medidas que den servicio a mayores que no cuenten con atención de familiares y a menores de familias sin recursos y afectadas por la crisis.

Si en materia social la financiación parece clara, no pasa lo mismo con turismo y aportaciones a autónomos y pymes. El gobierno ha anunciado un plan de 1,3 millones sin que aún haya detallado su financiación.