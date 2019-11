Cáceres tiene ya perfilada la mayor Magna

Cáceres sabe poner en la calle una Semana Santa de calidad, y lo hace bien, realmente bien. Tiene miles de hermanos, tallas centenarias, un contexto histórico excepcional y una veteranía llamada tradición que convierte en fácil lo difícil. Además, cada cinco años, todas las cofradías se unen en la mayor muestra de imaginería cacereña y de este saber hacer popular. Es la Procesión Magna y ‘toca’ en 2020. Las hermandades ya tienen casi todo previsto. Lo dicho: hay pasión y hay maestría.

Cáceres sacará la mayor procesión de su historia el 10 de abril de 2020, coincidiendo con el Santo Entierro, como viene siendo tradición. Según explica Jacobi Ceballos, presidenta de la comisión de trabajo, 17 cofradías con pasos del siglo XIV al siglo XXI integrarán este cortejo que saldrá a las 18.30 de San Mateo, punto de reunión de la mayoría de las imágenes, y recorrerá los adarves, la plaza Mayor, Pintores y San Juan hasta su recogida en la Soledad. Las dos tallas del Santo Entierro (Cristo Yacente y Soledad) se incorporarán cerrando el cortejo desde su ermita, siguiendo así el orden acostumbrado.

De las 17 cofradías, 13 aportarán pasos (un total de 14, entre ellos tres imágenes marianas, tres nazarenos, cuatro crucificados...) y otras 4 hermandades se incorporarán con un cortejo representativo: Cristo del Amparo (por decisión de sus miembros), Jesús de la Humildad (su paso de costaleros dista kilómetros del centro y es de gran envergadura), Jesús Despojado (la nueva cofradía cacereña está en proceso de tallar su imagen) y Cristo Negro (este crucificado no puede salir de intramuros).

EL ORDEN / «Las hermandades que aportarán pasos se irán sucediendo en la Magna, siguiendo el orden lógico de la iconografía (pasajes de la Pasión y Muerte). La excepción será el primer paso, el Cristo de la Victoria, que encabezará el desfile a modo simbólico (triunfo de la Resurrección)», explica Jacobi Ceballos, también vicepresidenta de la Unión de Cofradías. En segundo lugar procesionará la Virgen del Sagrario (Sagrada Cena) y a continuación La Flagelación (Vera Cruz), para pasar ya a la sentencia ante Pilatos (Jesús de la Salud) y su camino hacia el Gólgota expresado en tres nazarenos: Jesús Condenado, Cristo de las Batallas y Cristo del Perdón (cofradía de los Ramos).

1. El Cristo de la Victoria

2. Virgen del Sagrario

3. La Flagelación

El octavo paso será Jesús crucificado, aún con vida, simbolizado por el Cristo del Amor. Tras él procesionarán el Cristo de las Indulgencias (cofradía del Nazareno), el Cristo de la Expiración y el Cristo de los Estudiantes, que evidencian la muerte. Delante de este último, la Virgen de la Encarnación (Humilladero) representará a la dolorosa. Los dos pasos del Santo Entierro (Yacente y Virgen de la Soledad), cerrarán la comitiva.

4. Jesús de la Salud

5. Jesús Condenado

6. Cristo de las Batallas

De este modo, todas las hermandades integrarán el cortejo, incluido el Cristo de los Estudiantes, que al procesionar también en Viernes Santo no ha podido hacerlo en otras Magnas por cuestiones logísticas. La organización está prácticamente perfilada y aunque podría experimentar cambios, no se alteraría lo sustancial. Por ejemplo, la incorporación de las bandas todavía no se ha cerrado, si bien vienen participando en torno a media docena de agrupaciones musicales.

7. Cristo del Perdón

8. Cristo del Amor

9. Cristo de las Indulgencias

UNOS 25 TRAMOS / En definitiva, habrá unos 25 tramos de procesión (cabecera, pasos, representaciones, bandas...) que el público verá pasar en hora y media por cada punto. Es aconsejable que las miles de personas que acostumbran a acudir a la Magna encuentren un buen lugar donde contemplar uno de los mejores conjuntos de imaginería del país, que incluye por ejemplo dos de los cuatro cristos góticos cacereños del siglo XIV (Expiración e Indulgencias), que figuran entre la tallas más antiguas que procesionan por España.

Aproximadamente, dos mil cofrades integrarán la Magna. Así fue en 2015. Una coordinación que exige bastante esfuerzo a la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres y a todas las hermandades. Por ello se ha nombrado una comisión de trabajo (la integran Pilar Torrecilla, Javier Sellers, Jesús Sellers, Mónica Muriel, Víctor Gómez, Consoli Palacios y Jacobi Ceballos), que empezó a reunirse en mayo y que está haciendo los deberes con una eficacia evidente. El grueso de la organización se encuentra listo. Jacobi Ceballos agradece «la enorme predisposición de todas las hermandades, porque se han volcado en un ambiente realmente colaborador. Nos sentimos muy agradecidos con cada una de ellas por su actitud», destaca.

10. Cristo de la Expiración

11. Virgen de la Encarnación

12. Cristo del Calvario

¿Y LA SEGURIDAD? / También les preocupa seriamente el dispositivo de seguridad. La Semana Santa concentra a miles de turistas que se unen a los cacereños en una sucesión de calles y plazas abarrotadas de público. «Solicitaremos reuniones con Policía Local, DYA y ARA, porque para nosotros es importante que exista la mayor seguridad posible en las calles, en los traslados, en los recorridos...», subraya Jacobi Ceballos. Ya el año pasado, las cofradías contribuyeron a un plan de seguridad que dio buenos frutos. Y es que Cáceres sacará a la calle ocho procesiones en 24 horas, desde la tarde de Jueves Santo a la de Viernes Santo.

13. Cristo Yacente

14. Virgen de la Soledad