Cáceres, en el top del riego inteligente

Mi sincera enhorabuena. Me encanta leer este tipo de noticias. Estamos ávidos de alegrías y esta es de las buenas. No conocía esta empresa, ahora la admiro al igual que a los responsables de permitir su implantación. Me da igual que equipo de gobierno haya sido. No hay colores, ni debería haberlos cuando se trata de aplicar beneficios tan evidentes para el ciudadano. Amanece un alegre día en esta preciosa ciudad con noticias así. Gracias.