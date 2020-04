Cáceres trabaja en ayudas directas a autónomos con un tope de 3.000 euros

La pretensión del gobierno local de Cáceres es destinar como mínimo un millón de euros a ayudas directas a autónomos y pymes. Así lo ha adelantado este jueves primero el alcalde, Luis Salaya, y después la concejala de Economía, María Ángeles Costa. Esta concesión va en la línea de lo ya planteado por otros grupos. PP, Cs y los ediles no adscritos de Cáceres Viva lo recogían en sus propuestas. Ahora se tiene que concretar y dotarse de financiación para sacar la convocatoria.

Este millón de euros «es un mínimo», avanzó Salaya, será «una partida abierta» a la que destinar más fondos. Va a ser una ayuda compatible con otras. Se concederá primero y después se justificará el gasto. Y se otorgará a aquellos que hayan sufrido una reducción de ingresos de más del 75% o que se hayan visto obligados a cesar en la actividad. Este jueves solo se ha hecho el anuncio. La ayuda directa a cada autónomo o pymes puede llegar a un máximo de 2.999 euros.

Hay acuerdo entre los grupos políticos, aunque se pide que se vaya a más cantidad. «Se puede ir a un mayor endeudamiento porque las cuentas están saneadas», comentó la concejala del PP, María Guardiola, edil de Economía y Hacienda en el gobierno de Elena Nevado. Si una vía es acudir a operaciones de deuda, la otra es exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que se pueda disponer de todo el superávit, “ir al máximo del superávit y si se tiene que romper el techo de la regla de gasto, se rompe”, defendió ayer el edil no adscrito Francisco Alcántara.

Ese superávit del ejercicio de 2019 se estimaba que rondaría los seis millones de euros, aunque la cantidad definitiva será algo inferior, confirmó Costa. Ese superávit es una de las vías de financiación, además de las operaciones de deuda y del propio presupuesto, a la que puede acudir el ayuntamiento para afrontar los gastos extraordinarios con motivo de la crisis del coronavirus. Solo un 20% del mismo puede ir a gasto social y nada a autónomos y pymes. Desde el gobierno local ya se ha exigido al Ministerio de Hacienda «una mayor flexibilización» en el uso del superávit, agregó la concejala de Economía, una demanda que se está realizando con otros ayuntamiento a través de la Femp. «Una mayor utilización del superávit o endeudarse», resumió ayer el concejal no adscrito Teófilo Amores sobre las opciones que en la comisión de ayer se plantearon para disponer de más fondos.

INVERSIONES / El plan anunciado ayer por Salaya contempla, además del millón de euros para autónomos, 300.000 euros para el sector del turismo y 1,8 millones para gasto social. Solo el último de los tres objetivos tiene financiación ya clara. Ese 1,8 millones se respalda con el presupuesto actual y con la parte del superávit que se puede destinar a gasto social. Para autónomos y turismo aún no se ha detallado por el gobierno local de dónde saldrá la financiación. Costa confirmó ayer que no se tocarán las partidas de inversiones para no afectar al sector de la construcción. Era una opción que se había barajado días atrás. Ese 1,3 millones que se necesitan para autónomos y turismo saldría de la flexibilización del uso del superávit o de modificaciones de otras partidas del presupuesto, no descartándose tampoco acudir a una operación de endeudamiento.

Tanta Salaya como Costa se mostraron ayer prudentes en ir a una mayor deuda porque se prevé que en el ejercicio de 2019 no se cumpla con la regla de gasto, que para ese año era del 2,7%. Esto obligará al ayuntamiento a presentar un plan económico y financiero para corregir esta desviación en dos años. Ese incumplimiento «no es excesivo», detalló Costa, que comentó que obedece a que el gasto en inversiones cofinanciadas con fondos europeos en 2019 estuvo por encima del gasto de 2018.

PROPUESTA DEL PP / El grupo municipal popular presentó ayer en la comisión de Economía una nueva propuesta con medidas que se suman a las planteadas en días anteriores, unas acciones que los populares calificaron en un comunicado de "reales y factibles en gran parte gracias a la buena salud financiera que tiene el consistorio tras el anterior gobierno del PP". Son de dos tipos: tributarias y presupuestarias y de tesorería.

Las tributarias pasan por la exoneración de las tasas por prestación de servicios, por la devolución de los importes de las ya abonadas cuando no se ha podido ejercer la actividad (como pasa con la de terrazas), por la exoneración o devolución de la tasa de cementerio para aquellos servicios producidos durante el estado de alarma o por la ampliación del periodo de pago de todos los tributos devengados hasta el 20 de noviembre.

En materia presupuestaria y de tesorería, los populares plantean la agilización del pago de facturas a proveedores, el cambio del reparto de subvenciones pasando de un sistema de concurrencia a otro nominativo y una convocatoria abierta y de crédito ampliable para autónomos y pymes.