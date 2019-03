Cáceres se une a una manifestación por las ciudades olvidadas del país

Cáceres se une a la manifestación que se está preparando para reivindicar las ciudades olvidadas del país. ‘La revuelta por la España vacía’, como se ha denominado esta protesta, tendrá lugar el día 31 de marzo en Madrid y en ella participarán, además de la provincia cacereña, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Jaén, Zamora, Soria, Ciudad Real, Valladolid, Navarra, La Rioja o Salamanca, entre otras (aún no se ha cerrado el número de colectivos que estarán presentes porque aumenta cada día; ya van por la treintena y calculan que asistirán unas 100.000 personas). La ciudad será visible a través de la plataforma Cáceres se mueve.

Hartos de la situación que viven estos territorios, han decidido unirse para exigir soluciones. Preocupa la pérdida de población, algo que afecta a esta provincia, que ya se sitúa por debajo de los 400.000 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Además nueve de los diez municipios más pequeños de la región están en Cáceres y no llegan a los 100 habitantes.

El despoblamiento, según el portavoz de la plataforma Cáceres se mueve, Eduardo Conde, se debe a la falta de inversiones, de infraestructuras y de servicios. Con esta protesta quieren exigir a la administraciones políticas concretas y presupuesto para frenar esta pérdida de población.

«En Cáceres empiezan a faltar muchas cosas, ya no tenemos ni ambiente universitario, que dinamizaba la ciudad», señala Eduardo Conde. Las reivindicaciones en el caso de la capital cacereña se centran en la falta de comunicaciones (no hay un tren digno y el aeródromo no termina de llegar), de industrias y de grandes empresas. «Llevamos doce años esperando un hospital y no hemos abierto ni la primera fase al completo, tenemos servicios que llevan abandonados años, el comercio no se actualiza,...», dijo ayer el portavoz de la plataforma.

Este colectivo exige además implicación para conseguir que grandes inversores se instalen en la ciudad, inyecciones en ocio y cultura, agilizar la normativa para que la apertura de negocios sea más fácil y rápida y la regulación de los alquileres de los locales comerciales, «los actuales son equiparables a Madrid».

La manifestación partirá el 31 de marzo (domingo) de la plaza de Colón de Madrid a las 12.00 horas. Aunque aún no está decidido el trayecto definitivo, el objetivo es recorrer el paseo de la Castellana hasta la plaza de Neptuno y llegar al Congreso, institución de la que depende la puesta en marcha de la mayor parte de las políticas que demandan, otras muchas deben aprobarse en los gobiernos autonómicos.