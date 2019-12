Cáceres Viva nace con el mensaje de sacar a la provincia de su postergación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayer pude asistir con agrado a la presentación en una abarrotada sala y me gustó lo que pude oír. Al acabar saqué muchas conclusiones entre ellas, hoy habrá mucha gente que no va a dormir tranquila porque pronto se van a quedar sin su poltrona. Les tocará desde hoy echar bilis por la boca para ver como paran esto. Me parece un planteamiento serio, a ver como lo desarrollan. ¡Suerte para ellos y sobre todo, para nuestra maltratada provincia!