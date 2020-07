Cáceres ya tiene 217 bares con terraza

El Ayuntamiento de Cáceres solo está a la espera de resolver 12 expedientes de terrazas, según ha confirmado el concejal del área José Ramón Bello. Desde el viernes pasado se han concedido siete permisos más, lo que suma un total de 144. Bello indicó que los informes que más se están ralentizando son los bares que nunca han tenido velador y que su ubicación resulta complicada por el peligro ante los aparcamientos cercanos o porque carecen del espacio necesario.

De los 144 permisos, 137 de ellos son de carácter extraordinario porque precisaron más espacio o más mesas. Desde que se permitió abrir a los bares tras el confinamiento, la policía local ha realizado 233 informes y se ha personado en los establecimientos en 263 ocasiones.

En total, Cáceres dispone de 217 terrazas, aunque hay locales que continúan cerrados y en ERTE y no tienen previsto abrir hasta septiembre. «Quiero saber cuáles no sobrevivirán a esto, y espero tener este dato a finales de septiembre para comprobar cómo ha respondido a la crisis la hostelería, uno de los sectores más castigados» por las consecuencias económicas del coronavirus, aseveró el responsable municipal.

La policía ha levantado durante este periodo 151 actas de inspección, ha identificado 206 incidencias, muchas de ellas relativas a falta de gel hidroalcohólico en los locales, el incumplimiento de la separación entre las mesas y, sobre todo, la presencia de clientes que burlaban el distanciamiento social (que es la denuncia más común).

Los agentes ha interpuesto hasta ahora 12 multas después de haber dado aviso a los bares sancionados hasta entre tres o cuatro ocasiones, algunos de ellos eran reincidentes. «Afortunadamente el cumplimiento suele ser generalizado por parte de los hosteleros y los policías están siendo muy didácticos», concluyó Bello.

Las quejas

La instalación de terrazas en Cáceres no ha estado exenta de polémica en la ciudad después de que los miembros de la Asociación Cacereña de Bares y Restaurantes (Acabares) emitiera la semana pasada un comunicado en el que aseguraba que después de más de dos meses son muchos los hosteleros que aún esperan el velador en sus establecimientos. Critican al ayuntamiento, al que afean que «no se contesta a los email, no se tramita la documentación, hay expedientes parados y en muchas zonas ni se han girado visitas por parte de técnicos y policía local».

Añaden que ha entrado julio y empiezan las vacaciones para los funcionarios, «lo que hace sospechar que aún se dilatará más en el tiempo. Muchos hosteleros ya no pueden más, algunos se plantean cerrar mientras no tengan terraza, la gente es reacia a permanecer en el interior de los locales, por tanto sin terraza estos locales están abocados al cierre». El ayuntamiento, por contra, defiende su gestión y asegura que se han doblado los esfuerzos de personal para agilizar los expedientes.

Los pubs desmientes a Bello

Los dueños de Barroco y Boogaloo han indicado que tras la inspección de la policía local que tuvieron hace una semana, este pasado fin de semana ya habían corregido todas las anomalías que se les indicaron. El concejal José Ramón Bello indicó ayer que cinco bares de La Madrila, estos dos, Legend’s, Rita y El 33 habían sido denunciados. Barroco y Boogaloo dijeron que finalmente no se les llegó a levantar sanción y que solo fue una advertencia de los agentes.

«Era la primera vez que abríamos, estábamos muy perdidos. La policía local vino, nos han tratado fenomenal. Nos advirtieron de los errores, de cómo debíamos actuar y este fin de semana ya hemos colocado las mesas y sillas, han vuelto a venir y han comprobado que estaba todo perfecto», aseguró un responsable de Barroco.

El concejal sostuvo que durante la visita de los agentes, estos locales no cumplían básicamente las distancias de seguridad entre los clientes y que tampoco tenían señalizadas las pistas de baile y en ellas o no había mesas y sillas o no estaban las suficientes. El edil añadió que los pubs son ahora lugares para tomar asiento, que en ellos no se puede bailar.

Tanto Barroco como Boogaloo desmintieron al responsable municipal y aseveraron que tampoco incumplieron el horario de cierre. Bello sostuvo que en al menos 20 minutos lo rebasaron. Finalmente, desde El 33 también desmintieron al edil y aseguraron que ellos tampoco tienen multa y que cerraron a las 05.15 y no a las 08.15 de la mañana como aseguró el edil a este diario.