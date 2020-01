«Cada dos por tres me destrozan el coche, aparcado en una plaza para discapacitados»

Su padre compró el vehículo hace casi quince años para poder trasladar a su hermano, que lleva en coma ya 16 años, a las citas médicas y a rehabilitación. Sufrió un accidente de tráfico en el año 2003, cuando solo tenía 26 años, y desde entonces está sumido en un sueño profundo. Son sus padres quienes le prestan todos los cuidados que necesita en su casa.

Precisamente para esos cuidados adquirieron un vehículo adaptado que les permitiera viajar con él. Se lo compró a un taxista que ya entonces quería desprenderse de él y lo mantiene. Lo aparca en una plaza para minusválidos que tiene concedida junto a su vivienda, en la avenida Virgen de Guadalupe, sin embargo no hay día que se despierte y el coche esté en perfectas condiciones. Ya ha tenido que cambiar los retrovisores en cinco ocasiones. «Es un trastorno, las piezas del coche son antiguas y el taller tarda varios días en conseguirlas porque están descatalogadas», explica David Floriano, hijo del propietario.

La última vez que amaneció con destrozos fue el día de Año Nuevo. Cansados de esta situación decidieron poner una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. No tienen otra opción que estacionarlo en la calle porque no cabe en el garaje. Al ser también un edificio antiguo el coche no entra por la puerta debido a la altura del vehículo.

«La han tomado con el coche. Si de por sí destrozar los retrovisores de los coches es algo denunciable más aún de un vehículo que está aparcado en una plaza de minusválidos. El coche es de un enfermo, cuidado durante más de 16 años por su familia», afirma indignado Floriano. El hecho de que sea este el vehículo que destrocen va más allá, porque conlleva que en ocasiones no se pueda trasladar a su hermano a las citas médicas o a rehabilitación porque sin los retrovisores no se puede circular.

Este problema se une a la denuncia de los vecinos de la zona de Virgen de Guadalupe y avenida Ruta de la Plata por la cantidad de actos vandálicos que se registran por las noches. La última fue por el robo de un Papa Noel de grandes dimensiones de la tienda La Quinta Avenida, que no ha sido encontrado. Y las quejas por la celebración de botellones y la suciedad que dejan los jóvenes tras esta práctica. Ya han solicitado más presencia policial en varias ocasiones.