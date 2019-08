La calle Londres lucha contra las ramas

La falta de visibilidad es el mayor problema y el más peligroso, según los vecinos de la calle Londres, en el barrio conocido como del Eroski. Un afectado denuncia la dificultad que esto supone para cualquier conductor que circule por la barriada. «Me quejo de que el seto que hay yendo de la calle Londres hacia la rotonda de las estatuas te impide ver lo que está pasando en la glorieta. Estará bonito pero no es funcional. Es muy arriesgado tener eso así».

Los vecinos también protestan por el riesgo que suponen los pasos de peatones cuando algunos coches estacionan al lado. «Hay veces que me da miedo porque hasta que no te metes en la misma carretera, no ves si hay coches, ni ellos te ven a ti», asegura una de las vecinas consultadas.

Fernando Lázaro Picón y Pablo Rodríguez Durán son dos de los muchos jóvenes que residen en la barriada. Reclaman un centro de ocio del que poder disfrutar. «No hay nada que hacer en Cáceres en general, es muy triste», declara Lázaro.

Pablo Rodríguez se lamenta de la gran cantidad de grafitis que hay en la zona. A esto le suma la falta de mantenimiento por parte del ayuntamiento, y la suciedad acumulada en las zonas verdes. «El césped está mal cuidado. Da muy mala imagen para todo aquel que viene aquí».

Asimismo, protestan por el poco espacio que hay en algunas calles debido a las terrazas de los bares, y que impide, a los peatones poder circular con total normalidad.

«Las baldosas sueltas también son un problema. En invierno te mojas al pasar por ellas y, puede ser algo peligroso especialmente para los más mayores», explicó el propio Rodríguez Durán.

La falta de papeleras y fuentes ha sido otra de las protestas. Consideran que no son suficientes en la zona. Antonia Barrado Fernández también se suma a denunciar la suciedad. «Los jardines están muy poco cuidados. Hay mucha porquería», sentencia. Sin embargo, agradece el poder estar en un lugar tan acogedor «que no cambiaría por nada del mundo». «Llevo 25 años viviendo aquí y estoy muy tranquila. Contamos con todos los servicios que necesitamos», concluye.

Confían en trasladar estas reivindicaciones al equipo de gobierno actual para que adopte las medidas oportunas.