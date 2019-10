El callejero se feminizará

Denominaciones del callejero se cambiarán. No será una modificación ni a corto ni a medio plazo. Solo a efectos postales es una variación que requiere su tiempo y que no se hagan todas las alteraciones de una vez. Por tanto lo que se acordará mañana en el pleno de la corporación local es marcar una línea a seguir para futuras denominaciones de vías o para presentes en los casos de calles que no tienen asignado un nombre, que las hay. El debate lo propiciará una moción presentada por el concejal no adscrito, Teófilo Amores, que en principio contaría con los apoyos necesarios para su aprobación.

El fin último de esta propuesta es que se reconozca a más cacereños, dado el escaso número de calles que los recuerda, solo son el 11,2%. Pero también llama la atención sobre el escaso número de vías que están dedicadas a mujeres (10 de las 985 del callejero). En su primer borrador, la moción incorporaba un listado de casi dos centenares de calles para que en un futuro se cambiasen por nombres de personas vinculadas con la ciudad. Son vías que están dedicadas a países, ríos, plantas o signos del zodiaco. Esta relación se ha retirado del texto definitivo. Será la comisión informativa de Cultura la que, con el acuerdo que adopte mañana el pleno de la corporación local, decida cuáles y cuándo se cambian.

Una prueba de que estas modificaciones en los nombres de las calles no son inmediatas es lo que ocurrió con el último cambio en el callejero que afectó a vías con nombres o hechos relacionados con la Guerra Civil. El acuerdo se adoptó en 2005 y no se abordó hasta dos años después.

El acuerdo que la moción lleva mañana al pleno de la corporación local es que en la comisión informativa --tendría que ser la de Cultura-- se dictamine qué nombres de calles se pueden modificar para posteriormente elevar una propuesta al mismo pleno. La intención de la moción del concejal no adscrito es que en un futuro el 80% de las calles de la ciudad estén dedicadas a personas, ahora son solo el 36,2%, y que de éstas un 70% sean para reconocer a «personas directamente relacionadas con la ciudad», ya sea por «nacimiento, adopción, tabajo o actividades que, de un modo u otro, hayan contribuido a dar a conocer el nombre de Cáceres».

Será en la comisión donde se debatan las propuestas que se hagan, tanto sobre qué nombres se quinta como cuáles se ponen. De la moción destaca que se hace un análisis pormenorizado de a qué y a quiénes se dedican calles de la ciudad, destacando que solo 111 son para personas que están relacionadas con la ciudad.

EXPOSICIÓN / En la exposición de motivos de la moción se llama la atención sobre la «brutal disparidad que se da en el reconocimiento a las mujeres en general y a las cacereñas en particular». Sólo hay diez calles dedicadas a mujeres. Con las vías que tienen nombres de santas, esta lista se eleva a 34 de las 985 calles con nombres. Por este motivo entre los acuerdos que se insta a tomar con la moción se pide que la elección de las nuevas denominaciones «se haga procurando un razonable y ponderado equilibrio entre las que estén dedicadas a mujeres y hombres».

En esta exposición se reflexiona sobre que los nombres de las calles son «una herramienta muy importante para que una ciudad pueda reconocer, de una manera muy visible y honorable, a aquellas personas que lo merecen» y se critica que a la corporación local «siempre le ha parecido más importante las alusiones geográficas que a las personas».

La moción parte de la propuesta de que se modifique el sistema vigente para la denominación de calles en la ciudad (hay una urbanización con nombres de comarcas, otra tiene el de islas, hay una con signos del zodiaco, otra con países europeos y hay una con planetas) para «que Cáceres deje de ser una ciudad desagradecida» con sus vecinos. En esa línea, en el acuerdo de la moción también se propone que se adopte la decisión de que en el espacio institucional de la página web del ayuntamiento se abra «un apartado dedicado a los antiguos alcaldes, reflejando su biografía y con una mínima información gráfica y una pequeña relación de los principales logros del mandato», según se expone en la moción que presenta Amores.

También con igual objetivo, en la propuesta se plantea que en el mismo apartado de la web del ayuntamiento se abran otros dos apartados, uno dedicado «a los hijos predilectos y adoptivos, con foto o fotos de los mismos, y una breve referencia de los motivos por los que se les otorgó el reconocimiento» y otro con una relación de todas las calles con nombres de personas e instituciones y que se haga «con una referencia de los motivos por los que se les dedicó la calle».