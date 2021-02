La Cámara pide que abrir la hostelería y ayudas directas urgentes en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Para Usuario2021:lo que dices es apologia del delito.Nadie se puede saltar las normas.Estamos en pleno estado de alarma por una pandemia mortal y no se puede llamar a la irresponsabilidad. Para Baradei:si baja la incidencia es precisamente por las restricciones que impiden que la gente se contagie en los bares y demas sitios.Hay que seguir con las restricciones aunque a algunos les moleste.Yo tengo que teletrabajar desde mi casa y no me quejo.TOD@S tenemos que sacrificarnos en esta lucha contra la COVID.