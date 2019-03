Cámaras y sensores contabilizarán el número de turistas en la ciudad

Hipervigilados. Será legal pero no deja de sobrecoger que cámaras, sensores y datos móviles sepan de nuestros pasos y sirvan para contabilizar el número de turistas que pasan por Cáceres. No es un sistema pionero, está extendido por decenas de ciudades, pero no deja de ser chocante hasta dónde está llegando la sociedad de la información y hasta qué punto las altas esferas conocen y vigilan cada uno de nuestros pasos.

Ayer, la alcaldesa, Elena Nevado, presentó el proyecto Patrimonio Inteligente, que consta de ocho actuaciones. La primera es la monitorización del patrimonio que pasa por la instalación de sensores de luminosidad, temperatura y humedad, y de presencia. Se han colocado en la concatedral de Santa María, en la Torre de Bujaco, el Museo Municipal y en la cripta.

El segundo es el tracking de ciudad: datos móviles que permitirán al ayuntamiento recibir 24 informes durante dos años sobre el movimiento de los móviles en la ciudad y realizar un análisis estratégico de esos datos enfocado a la mejora del turismo.

El seguimiento también pasa por la llamada visibilidad de centro urbano: se han instalado ya cinco cámaras web en cinco espacios singulares de la ciudad, la plaza Mayor (dos cámaras), Santa María, San Jorge y San Mateo. Entrarán en servicio cuando acabe el proyecto y se verán en el portal web de Turismo.

Otra iniciativa es el tracking de centro urbano; su objetivo es colocar 18 cámaras de conteo de personas en 18 monumentos para conseguir datos reales de visitas y visitantes que para la buena gestión del turismo se consideran estratégicos. Además, se está elaborando una nueva página web de Turismo que dispondrá de nueva información, nuevos contenidos, acceso a nuevos servicios como puede ser la tarjeta ‘Cáceres Card, open data’.

Asimismo habrá aplicaciones móviles; se están desarrollando apps para acceder a los mismos servicios que la web, y contenidos digitales con decenas de vídeos y folletos nuevos actualizados, modernos, mucho más atractivos y multilingües, que se distribuirán y colgarán en la web.

A ello hay que añadir la social media marketing; se han puesto a disposición del ayuntamiento seis herramientas de gestión y seguimiento de presencia en redes con el fin de mejorar la explotación turística y la promoción de Cáceres.

Además, el próximo lunes se pondrán en marcha 10 tótems (los paneles informativos de toda la vida), de los cuales ocho son exteriores (Alzapiernas, San Juan/San Pedro, Oficina de Turismo, San Jorge/Cuesta de la Compañía, plaza de Santa Clara, Primo de Rivera y Cánovas) y dos interiores (estación de autobuses y hospital San Pedro).

Por último, habrá un marketing de proximidad con la instalación de 80 sensores de bluethooth distribuidos por la ciudad que emitirán información por esta vía a las personas que pasen cerca y tengan la app. Todo ello en un día, el de ayer, en el que la alcaldesa defendió la obra de San Juan, dijo que estará antes de Semana Santa y que no se arrancarán árboles («hay gente más preocupada por las plantas que por las personas», espetó en alusión a las críticas de Cáceres Verde). Además, informó de que ya se ha adjudicado a la empresa Alagón la retirada del arenero de la plaza. Se sustituirá por baldosas que emulan la tierra y permitirá poner en marcha las fuentes, que se atascaban por la arena. La actuación cuesta 131.000 euros.