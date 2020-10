Cánovas retoma el pulso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Este es el eje comercial de Cáceres, y no pintores como les gusta decir a algunos titulares catastrofistas, pintores esta como esta por que No es el centro de la ciudad ni el centro de la vida económica, financiera, profesional, administrativa, comercial, pintores hoy en día no es más que la calle que comunica el centro actual donde está la vida, con el casco histórico, y solo vive delnturismo y poco más.